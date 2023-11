Lo bueno, lo malo, lo Feo

A finales de 1868, la reina Isabel II de España, abandonó el reino para no volver jamás, tras ser destronada durante la llamada “Revolución Gloriosa”.

Estando en el exilio, concedió una entrevista al escritor: Benito Pérez Galdós, a quien le dijo: “Sé que lo he hecho muy mal”, “pero no ha sido mía toda la culpa”.

Recordando a los poderosos personajes por los que se había dejado aconsejar durante todo su reinado: la llamada “camarilla”, los cortesanos y militares en los que se apoyó y los políticos de uno y otro bando que conspiraban para obtener favores.

Luego de ser aprobado a tambor batiente el contrato ley 406 que le reotorgó derechos a Minera Panamá, S.A, lo que ocasionó una “Revolución Anti Minería”, que ha puesto en jaque a todo el aparato del estado panameño, pero aún más al presidente, que al igual que la reina Isabel II de España en 1868 “Lo ha hecho muy mal” pero, desde mi opinión “no todo ha sido su culpa”.

En este desastre, sin precedentes recientes. El presidente, aparte de los consejos que le daba su “camarilla”, también contó con el apadrinamiento de los gremios empresariales, sindicatos, agrupaciones profesionales y de los políticos de uno y otro bando, quienes también al parecer conspiraron para que fuera aprobado el contrato con la minera.

En 1987, “La cruzada civilista” protagonista de la revolución en contra de la dictadura militar, que culminó con el derrocamiento del dictador Manual Antonio Noriega, y el restablecimiento de la democracia en 1989. Esta contó con un inmensurable respaldo de la ciudadanía y fue encabezada por los partidos políticos de oposición y por las agrupaciones profesionales y empresariales.

Estos grupos por medio de sus estructuras y dirigentes adoptaron el liderazgo que logró unificar el criterio social, sin desatar la anarquía, como la que tenemos hoy, con muchos frentes que usan la misma causa para distintos objetivos, razón del caos que ha ocasionado el desabastecimiento de alimentos, insumos, atención médica y el cierre de las escuelas, entre otros, la gran diferencia es que, en aquella época, era la dictadura quien propiciaba el caos y ahora…

Lo feo; Parte de este resultado es que los líderes de aquella época, esta vez no han tenido mayor relevancia, lo que indica que por alguna razón no quieren o no tienen la solvencia necesaria para encabezar la lucha de los muy marcados intereses populares, lo que nos lleva a deducir que, de una forma u otra, han permanecido cubiertos por los mismos mantos, que aquellos que conforman la “camarilla” que aconsejó al presidente.

Lo malo; Esta falta liderazgo, ha impedido balancear todas las frecuencias, para que se conserve, integra la identidad del objetivo, lo que ha permitido que el mismo se distorsione y convierta lo constructivo en destructivo.Y que la lucha legitima este siendo aprovechada por entidades o individuos, que fomentan el radicalismo, para dar una supuesta razón para que se usen instrumentos, que lastimen la democracia y socaven los fundamentos de nuestra sociedad.

Lo bueno; Los ciudadanos salieron de las redes, usaron sus dispositivos tecnológicos para informarse bien y se tomaron las calles, en su mayoría jóvenes y profesionales, que de manera pacífica y ordenada promovieron un frenesí de patriotismo que no se veía prácticamente desde las gestas del 9 de enero de 1964, y le han recordado a toda la clase política, que está prohibido hacer las cosas mal.