Los enemigos del periodismo mutan y se presentan con nuevos rostros

"El periodismo es la forma más divertida de ser pobre", reflexionó el maestro, Gabriel García Márquez, con la sabiduría que siempre lo catercterizó. Y así he conocido a grandes maestros del periodismo, a nivel nacional e internacional, que nunca renunciaron a su apostolado, que no se convirtieron en empresarios acaudalados de la noche a la mañana o que no dejaron los teclados para saltar a la política.

El periodismo enfrenta muchos peligros. Poco a poco, la inmediatez ha ido conspirando contra la meticulosidad y la profundidad. Una vez uno de estos maestros del periodismo que he tenido la dicha de conocer me dijo: "Arnulfo, el día en que el periodismo se convierta en una actividad que implique un esfuerzo 90% manual y 10% intelectual, ese día estaremos muertos".

Eso fue hace cerca de dos décadas, pero creo que poco a poco nos vamos acercando a esa nefasta ecuación.

Hoy, cualquier persona, sin la más mínima preparación en las ciencias sociales de la comunicación y peor aún, sin un atisbo de moral ni ética, se cuelga en el pecho un carné de periodista y ejerce esta noble profesión.

En este Día del Periodista, cobra más vigencia que nunca las reflexiones de García Márquez. "La calidad de la noticia se ha perdido por culpa de la competencia, la rapidez y la magnificación de la primicia", vaticinó hace muchos años ya. ¡Sin duda alguna!

