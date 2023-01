Los perigeos de la luna y la climatología

Insisto, las sequías y las lluvias no se deben a ningún Niño, ni a ninguna Niña. Las nevadas, Frentes Fríos, lluvias y sequías son provocadas por EVENTOS ASTRONÓMICOS. Y los principales Eventos Astronómicos que influyen en la climatología son los PERIGEOS; o mayores acercamientos de la luna a la Tierra, cada 28 días.

Si las mayores Fuerzas de atracción de la Luna sobre la Tierra provocan las más altas mareas de cada mes, también mueven la atmósfera, que es muchísimo más liviana.

De mayor a menor, las siguientes son las fuerzas de atracción que ejerce la luna sobre la Tierra.

1.- PERIGEO con Luna Nueva.

2.- PERIGEO con Luna Llena.

3.- PERIGEO solo.

4.- Luna Nueva sola.

5.- Luna Llena sola.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Los PERIGEOS de la luna van ocurriendo sobre diferentes puntos geográficos de nuestro Planeta Tierra. Cuando los PERIGEOS ocurren sobre el Norteño Círculo Polar Ártico, tarda 1260 días en ocurrir sobre el Círculo Polar Antártico.

¡Este es el Ciclo Lunar de 1260 días!

No he encontrado datos astronómicos que me informen sobre las coordenadas (latitud y longitud) que indiquen la ocurrencia del PERIGEO de cada mes lunar de 28 días. Sin esta información se complican los pronósticos del tiempo a largo plazo.

Aun sin esta información, trato de dar una explicación de las nevadas ocurridas en Canadá, Estados Unidos, Europa y Japón durante las pasadas Navidades, por su magnitud.

El 23 de Diciembre de 2022 fue la Luna Nueva y el 24 de Diciembre de 2022 sucedió el PERIGEO; cuando la Luna se acercó a la Tierra a 358463 kilómetros.

Hubo casi una coincidencia de la Luna Nueva con el PERIGEO. Como indicamos, esta coincidencia de PERIGEO con Luna Nueva es la máxima atracción que ejerce la Luna sobre la Tierra.

Asumo que esta mayor atracción de Luna sobre la Tierra ocurrió sobre el Norteño Círculo Polar Ártico. Movió enormes volúmenes de muy fríos aires polares que provocaron la sin igual nevada navideña.

Otra gran nevada ocurrirá a finales de este mes. La Luna Nueva será el 21 de Enero. Y el 22 de Enero el PERIGEO será más cercano, a 356613 kilómetros.

El autor el Ingeniero Agrónomo.