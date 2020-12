Maestro, inspirador de juventudes

Enseñar es un arte y está destinado solo para los que desean formar a los futuros profesionales del país. Es la profesión en la que el aprendizaje está en constante fluctuación. La profesión de ser docente requiere tiempo en la escuela y fuera de ella.

El docente analiza, observa, medita, compara, traza un plan de acción diario, semanal, trimestral y anual para obtener resultados positivos. Eso lo hace porque está consciente de las particularidades de su labor y que es distinta a las demás profesiones.

Se entrega en cuerpo y alma a la labor noble de formar a futuros presidentes, ministros, arquitectos, ingenieros, abogados, pedagogos, etc. Es la única profesión que tiene estas características que hace soñar al individuo a lograr sus objetivos.

Aparte de la labor de enseñar, que en realidad es instrucción, el docente dedica su tiempo a la formación de moldear el carácter del individuo a través de diferentes estrategias que han ayudado a miles de estudiantes a convertirse en insignes profesionales. En otras palabras, el docente educa el corazón del individuo, le señala el camino que debe seguir y transforma su ser para que pueda triunfar en la vida, y aportar al país en su desarrollo, no importa a qué profesión dedique su tiempo en el futuro. Esta labor sublime solo está destinada para los docentes.

A pesar de los tiempos difíciles que atraviesa el país y el mundo, el docente ha buscado una forma de estar en contacto con sus estudiantes. Ha hecho todo lo posible de contactar a sus estudiantes para que no se queden sin recibir la educación y en esa tarea, ha enfrentado innumerables retos. Sin embargo, la labor del docente continúa, aunque ahora sea doble el esfuerzo, en donde algún rincón de su casa se ha convertido en su lugar de trabajo.

Desde los primeros años de estudio, cuando el niño empieza a incursionar en el maravilloso mundo de aprender temas, que le servirán para toda la vida, desde ese momento, empieza la labor del docente, y va pasando a las manos expertas de otros docentes hasta cumplir su objetivo.

Muchos expertos han señalado que lo que los niños aprenden en sus primeros años, marcará la diferencia en el resto de sus vidas. Con sobrada razón, el escritor y filósofo estadounidense, Robert Fulghum, tituló uno de sus libros "All what I need to learn I learned in Kindergarden" (Todo lo que necesito aprender, lo aprendí en Kínder"), en donde asegura que a través de los juegos con sus compañeros, de practicar los valores que necesitará como persona y profesional, y de lo simple de la vida, lo aprendió en su niñez.

Como agentes de cambio, los docentes hemos aceptado el reto que la vida nos impuso. Hemos tratado hasta la medida de lo posible, poder comunicarnos con nuestros estudiantes. En esa búsqueda, hemos encontrado infinidad de retos que los estudiantes están enfrentando. Sus padres han quedado sin trabajo y, como consecuencia, muchos optaron por no seguir ayudando a sus hijos.

A pesar de todas las adversidades de los primeros actores de la educación, el docente se encuentra educando y formando a los futuros ciudadanos, porque en el futuro serán ellos quienes aportarán su mano de obra para el bienestar de la nación.

Definitivamente, impartir lecciones a distancia requiere y demanda más tiempo de parte del docente para atender en todo momento a los estudiantes, pero el docente lo hace con amor, dedicación, por vocación, con la firme convicción de que su labor no será en vano, de que hará brillar las verdaderas estrellas en el corazón de la juventud.

Fernando Gamboa Berzunza no exageraba cuando refiriéndose al maestro sentenció: "¡Eterno taumaturgo de la vida; mago maravilloso; en la escuela tienes la alquimia que transforma el fresco barro en esplendente joya!".

Felicidades a todos los docentes de mi patria.

Docente de Inglés.