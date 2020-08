¿Mi verdad o la realidad?

Todos hemos estado en situaciones donde no sabemos cómo solucionar las cosas.

¿Recuerdas cuál fue la situación más reciente donde el estrés, la rabia o la tristeza tomaron el control de ese momento?

Hace unos días recibí una llamada de una asesorada con la que estoy trabajando para solucionar su situación de pareja.

Estaba en un mar de lágrimas y trataba de explicarme lo que le pasaba en ese momento.

Su asunto es que la pareja (con la que ella había decidido No estar), no la llamaba y sentía que él no se preocupaba por lo que pudiera pasarle.

Además me comentó: “Seguro lo que a él le pasa, es que está distraído con su nueva pareja”.

Así como ella, en ese momento, muchas veces puedes tener torbellinos de emociones y pensamientos que te hacen reaccionar más que pensar.

Al apegarte a tu emoción eliges quedarte con tu verdad, perdiendo de vista el sentido de realidad. Fíjate que en el caso de mi asesorada, solo necesité hacerle una pregunta: ¿Recuerdas que tú y él en este momento ya no son pareja y fue tu decisión?

Para ti, que me estás leyendo ¿Sabes qué es sentido de realidad? Significa:

1. “Obligarte” a salir de la emoción para poder ver los "hechos" de forma objetiva.

2. Entrenarte para apreciar la diferencia entre lo que está pasando y lo que piensas que es.

3. Revisar cómo lo que sientes o haces, te perjudica, te paraliza o te impide cambiar, para poder salir adelante.

¿Qué te recomiendo yo como asesora?

• Identifica el pensamiento que no te deja avanzar. Aclara tus ideas.

• Evita generalizar. Si a alguien más le ocurre, No le pasa a todo el mundo y, por ende, no tiene que sucederte a ti lo mismo.

• Aférrate a lo bueno. Todo lo que tú quieres que cambie en ti, lo puedes cambiar si te decides a hacerlo.

• Valórate. Confía en tus talentos y ponlos a trabajar para ti.

• Contrasta puntos de vista: Busca personas "con criterio sabio", cuéntales lo que piensas y aprende de su opinión.

¿Te das cuenta de que el sentido de realidad es hacer una pausa en las situaciones, para ver los hechos, sin dejarte abrumar por la emoción del momento?

Así podrás pensar con mayor claridad, de un nuevo modo que te ayude a desarrollar la capacidad de: calmar angustias, manejar temores y avanzar en sintonía con lo que quieres.

Con "sentido de realidad" tendrás “el primer paso” para ver tu vida y el mundo con una nueva "mirada" que te genere resultados positivos y te ayuden a ser feliz.

A veces, se necesita un(a) terapeuta que te ayude a ver lo que tú no puedes hacer solo(a).

Si te estancas no tengas miedo de buscar a uno(a).

Experta en transformación personal.