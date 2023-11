Ni con la izquierda, ni con la derecha...

Esa fue una de las varias frases acuñadas por Omar, durante su largo y no necesariamente deseado por todos, mandato. Yo en lo personal reconozco el legado del General, a pesar de siempre haber sido anti-militar y hasta la fecha anti-PRD. Los señores no han hecho nada para hacerme cambiar de opinión, sobre todo durante el actual quinquenio. Y aun quieren más.

El absurdo manejo de la crisis generada por la aprobación a espaldas del pueblo de una concesión minera nos tiene a todos dándonos de trompadas. Y lo peor es que ya ha empezado a cobrar vidas y ni se diga el daño que se le está haciendo a la economía. Para colmo de males, pretenden repetir gobierno con un candidato que han estado fabricando al peor estilo del Dr. Frankenstein. Si algo no tienen estos señores, es vergüenza. Por ello están haciendo lo indecible, abusando del poder, para descalificar a su mayor opositor dentro de las encuestas. Para ello utilizan nada mas burdo que terrorismo judicial. ¡Dios mío, hasta cuando esta vaina!

En las calles, la izquierda, los pueblos originarios y el gremio magisterial son el gobierno paralelo, que se ha instaurado, sin siquiera haber acudido a las urnas. No me opongo a ninguno de estos grupos, pero si a la manera en que están cocinando la toma del poder, a través de sembrar la anarquía. Un excomentarista de televisión junto a una joven columnista, a quien yo más bien llamaría calumnista, se han dado a la tarea de apuntar la responsabilidad de los disturbios y la violencia al mismo candidato al que parecen estar en una cruzada para tornarlo mártir. Después se quejan de que no se les respeta su derecho a disentir, pero ambos son seres irresponsables, poco profesionales, que no entienden que desinformar es una falta grave.

Cuestiono el liderazgo populista de aquellos que se transportan en 4X4. Su mayor y único logro, mantenerse al frente de su asociación gremial sin tener oposición. Tienen engañados a su membresía o comprada. Una nación no se construye con discursos de barricadas, sino con acciones positivas y aportando soluciones a la situación socioeconómica y política de un país.

El reciente asesinato de dos profesores en Chame por alguien a quien lamentablemente conozco, es un hecho triste y preocupante. ¡La sangre llego al río señores! Hace tiempo y en artículos anteriores lo he venido advirtiendo. Panamá no está exento de caer dentro de un conflicto fratricida, en que la diatriba política se encuentra a la orden del día, para exaltar los ánimos y provocar hechos lamentables como estos. El sujeto de marras es un hombre educado con formación no solo de instituciones académicas, sino que también de su hogar.

Tanto para él, como para los familiares de las víctimas, van mis oraciones. También oro por el Señor presidente, a fin de que deje a un lado los chistecitos de la leche condensada y que, de una vez por todas, se ponga los pantalones y tome las riendas del país de una vez por todas.

Si está incapacitado, para eso está el Vice, aunque debe preocuparle quedar descalificado. Ese lujo solamente se lo da el PRD, de hacérselo a los demás. Expertos en estrategias dictatoriales. Nuestra historia republicana está plagada de episodios funestos y nobles, que de una u otra manera han contribuido a la formación de Panamá como nación.

Lo que hoy vivimos no se diferencia en nada de aquellos. Bien decía el caudillo Arias, que "la historia se repite en espiral". Esta en nuestras manos hacer la diferencia dentro de la encrucijada en que vivimos.

Durante una rueda de prensa, uno de los actuales candidatos hizo un llamado a la cordura, para que todos los dirigentes nacionales se sienten alrededor de una mesa para buscar la mejor salida a la actual crisis. El resto de los candidatos deben dejar su egoísmo y oportunismo a un lado y hacer eco de esas palabras. No se trata de quien hace la convocatoria, sino el propósito de esta. Denle espacio a la izquierda en esa mesa de dialogo.

¿Constituyente? ¿Por qué no? Es quizás el mejor momento para ello. No deseo una patria en retazos. Quiero un mejor país para mis hijos y mis nietos y de los de todos. Las ideologías pendejas que nunca existieron deben quedar a un lado. Si en algo Omar Torrijos no se equivocó, es que "aquí no estamos ni con la izquierda, ni con la derecha, con Panamá" Yo agrego al final …" carajo".

