Dios no te creó en serie, sino en serio. Dios todo lo hace bien hecho. No te creó como una fábrica de carros que hace a todos igual, de la misma marca. Y además son iguales en cualquier parte del mundo. No eres un robot. No estás programado como un juguete que hay que saber cómo activarlo. Eres un ser original, único, especial. No ha existido ni existirá nadie como tú. Te distingue la libertad para actuar, la inteligencia, la voluntad. Te distingue el alma, el espíritu en ti. Y estás creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, los atributos divinos los tienes de manera limitada, humana.

Sabiduría, misericordia, fortaleza, amor, paz; tienes todo eso, y debes desarrollar los dones y carismas que Dios te ha dado. Debes ser persona que piensa, analiza, forma sus propios criterios. Persona que tiene una visión de la vida, porque estudias, analizas, investigas. Y oras, le pides al Señor iluminación. Sabes buscar consejo, orientación. No te dejas manipular por nada ni por nadie. Mira cómo terminó Salomé, la hija de Herodías, que al ser tentada por Herodes, seducido por la forma en que bailó, le pidió consejo a su madre. Y su mamá le aconsejó que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Ella se dejó influenciar negativamente por su madre. Se convirtió en asesina. Pues una persona de criterio formado, de personalidad recia, que analiza la cosas, jamás hace algo que cree que no es debido, sea quien sea se lo pida. Así le dijo Pedro a sus jueces, que primero obedecía a Dios que a los hombres.

No eres del montón, sino único, con actitudes y comportamientos frutos de tu espiritualidad, inteligencia, cultura, libertad. Por eso puedes dar razón de tus actos. Por eso puedes argumentar cuando te preguntas por qué haces las cosas. No eres miembro de una manada, de un grupo amorfo que alguien o algunos dirigen para su propio beneficio. No estás sujeto a las manipulaciones de los grupos de poder que pretender llevar la humanidad, cada uno desde su ideología e intereses creados. No eres un títere, una marioneta que usan para conseguir beneficios algún grupo determinado. Por eso tú tienes tus fuentes de información además de las oficiales, para poder formarte tus propios criterios. No te la pasas repitiendo slogans o frases hechas por otros para definir la realidad, para juzgar, para enfrentarte a otros. No eres una especie de máquina de video juegos que usan algunos para divertirse. Eres persona, pensante, libre, auténtica, nada ingenua, que se comporta imitando a Cristo Jesús, que no se dejó usar por nadie. Que no le bajó la cabeza a nadie. Que estaba claro en su misión en la tierra.