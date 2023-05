La población panameña ha recibido con beneplácito y esperanza la propuesta de campaña del Lider Indiscutible Ricardo Martinelli que consiste en una nueva ciudad universitaria, para los egresados de la Casa de Mendez Pereira - en nuestro caso, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, UP- esto nos llena de mucha dicha, primero porque es un proyecto muy necesario, segundo porque sabemos que el señor Martinelli es un hombre que cumple sus promesas, como lo fue el caso del Metro de Panamá y muchos otros proyectos desarrollados en su gobierno, tercero porque tiene todas las posibilidades de ganar en las urnas, siempre y cuando no se dé un fraude electoral, o no se preste el sistema de justicia para inhabilitarlo injusta e ilegalemente en sus sanas aspiraciones de volver a dirigir este gran país.

Contrario a lo que hizo el actual gobierno, de prometer convertir la educación en estrella (ver artículo Educación, la estrella ¿De Quién?, Panamá América, 27/04/2023) lo que hace el señor Martinelli no es una promesa en abstracto, sino que es un proyecto que tiene cómo verificarse su ejecución, es decir, hace cuatro años nos prometieron una estrella, pero lo que nos han dado es un universo de negociados que benefician a algunos cuandos políticos y empresarios con poder. Una nueva Ciudad Univesitaria cuya construcción podrá ser constatada por todos los panameños y beneficiará sin lugar a dudas a los y las jóvenes que busquen en el estudio una herramienta de superación.

La Ciudad Universitaria de la Universidad de Panamá que tenemos ha agotado su vida util, carece de la infraestructura adecuada para una enseñanza de excelencia. Al hacer una comparación entre la Ciudad Universitaria de la Universidad Tecnológica (con instalaciones mucho más modernas) se evidencia que ello incide directamente tanto en la calidad de la educación impartida y recibida, y esto a la vez es verificable con los resultados de los rankings regionales y mundiales, los cuales miden a las mejores universidades del mundo, basta ver en cuantos aparece la UTP, y si acaso la UP aparece en alguno.

Estamos seguros que al llegar Ricardo Martinelli al poder, no solo habrá un proyecto para la Ciudad Universitaria, sino también para los Centros Regionales Universitarios, modernización de colegios primarios y secundarios, para que no pasen "accidentes" como el del Colegio Elena CH. Pinate propiciados por la dejadez de los políticos que viven sobre una estrella o en otro planeta, pues Panamá y su sistema educativo necesitan de funcionarios que sirvan al Estado (no que se sirvan de él) que tengan los pies sobre la tierra, y mejor aun, que caminen en los zapatos del pueblo.

