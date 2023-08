Oxida el alma permanecer en un mismo sitio

Somos creaturas de la rutina. Una reciente encuesta reflejó que la mayoría de los estadounidenses fallecen a menos de 50 millas del sitio donde nacieron, ni hablar de nosotros. Y todo aquello, a pesar de los vertiginosos cambios acaecidos durante las últimas décadas que han abierto el mundo, anteriormente reservado para aquella ínfima minoría con bolsillos muy profundos, a las grandes masas, creando una interminable sed de turismo a asequibles precios y la constante búsqueda por optimizar vivencias en variados destinos a diestra y siniestra.

Conversábamos plácidamente sobre el tema en el hotel Sheraton la semana pasada durante un almuerzo de reencuentro de antiguos ejecutivos de IBM, multinacional que clausuró sus operaciones locales hace 34 anos.

Amén que resultó gratísimo saludar y abrazar a muchos compañeros que no veía desde 1989, este tipo de sanas actividades se prestan para indagar el "cómo te ha ido y que haces".

Muchos ya estamos jubilados, pero ello no implica quedarse echado en una hamaca en espera de la Pelona. Ingresamos a un capítulo de la vida donde contamos con el tiempo y sin las responsabilidades que elevan los niveles de estrés durante nuestra vida laboral.

Soy, como ejemplo, una rata de gimnasio. Hará 3 años me diagnosticaron osteoartritis en la rodilla derecha. Se inflamó la rodilla y el dolor se agudizó progresivamente obligándome a maldecir las interminables horas de entrenamiento en las canchas de futbol de mi equipo de escuela preparatoria en Massachusetts donde me patearon parejo pero las testosteronas y el entrenador Bazzano me obligaban a permanecer calladito y continuarla faena como alero izquierdo estelar, tal cual refleja el aforismo de los Marines "el dolor es debilidad abandonando el cuerpo".

Cuando el ortopeda recomendó una terapia con inyecciones de PRP, a falta de explicación le avizoré pensativo y apenas abandoné el consultorio googleé PRP. Fantástico, el plasma rico en plaquetas en un suero concentrado que estimula la proliferación celular, angiogénesis, la formación de colágeno y estimula los macrófagos. Se deriva de tu propia sangre centrifugada para separar los glóbulos rojos del plasma. Solución simpática pero limitada a 12 meses.

Por casualidades del destino, me encontré con el Dr. Félix Stanziola, hijo del mismo nombre y profesión del que fue mi venerable ortopeda hace décadas en Panamá.

Posterior a los exámenes de rigor en su clínica de Miami, me refirió a su entrenador, pues el Dr. Stanziola (¡que genialidad!) cuenta con un gimnasio en su clínica. Para hacer el cuento corto, me recetó, no aspirinas sino media hora diaria sobre bicicleta estática con el asiento elevado obligando el fortalecimiento de los músculos de las piernas sin ejercer mayor presión sobre las rodillas.

Eso sí, no fofo, con vigor y ahínco. Entonces escucho la musiquita de la película Rocky y ello me pone a volar. ¡Cáspita! Me ahorró la selección de bastones en Amazon, obligándome a asistir al gimnasio donde en adición a encontrarme con antiguos y nuevos amigos, mi entrenador Neil Licona no pestañea en su afán por esculpir mi añeja anatomía mejorando mi bienestar corporal con envidiables resultados en exámenes de laboratorio cada 6 meses. Entonces la alcancía en visitas a médicos y hospitales la invierto en un premio anual, un crucero de varias semanas por diversos parajes de este maravilloso mundo, caminando cual camello por el desierto, sin mayor molestia ni esfuerzo.

Entonces cuando me dicen "te ves bien", implicando "para tu edad" y me preguntan cuantos años tengo, respondo "veinte, con medio siglo de experiencia". Permanecer en un mismo sitio oxida el alma, resulta valioso viajar a sitios recónditos y diversos, degustar su gastronomía y admirar sus culturas e historia, sobremanera cuando se cuenta con el tiempo y la buena salud. Ah, y no se olvide ir al gimnasio a diario durante el crucero, tempranito en la mañana cuando no hay mucha gente, para quemar las calorías de la opípara cena de la noche anterior. ¡Buen viaje!

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!