Panamá y Costa Rica: Entre el odio y la pasión

He venido, desde hace algún tiempo ya, observando, escuchando y analizando todo lo concerniente al diferendo comercial, ahora elevado a serios reveses diplomáticos y trastrocamiento de las buenas relaciones entre dos países vecinos y hermanos, es decir entre Costa Rica y Panamá. La tensión se ha hecho mucho más preocupante tras las recientes declaraciones de Presidenta del país hermano, la reciente ascendida al poder político, como gobierno, de la señora Laura Fernández y las declaraciones hechas, en el día de ayer, en su habitual conferencia de los días jueves de cada semana, del Presidente José Raúl Mulino: Se suspende el envío de energía eléctrica a San José de Costa Rica.

Por un lado, la Presidenta tica advirtiendo, en tono muy enérgico que hará todo lo posible por resolver, bajo su gobierno y de modo inmediato, el problema haciendo uso de todas las herramientas diplomáticas e instancias internacionales y, por otro lado, Mulino cerrando la válvula que envía energía eléctrica a Costa Rica, lo cual suma a la tensión mayor preocupación, pues seguro estoy que Costa Rica habrá de reaccionar tratando de poner frenos a la decisión del Gobierno panameño. ¿Qué podría ser?. No lo sé, aún no tengo el panorama claro. Pero es previsible. Veamos:

Primero, Costra Rica nos había demandado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), en donde, por mucho que quiera el Gobierno de mi país, maquillar el asunto, lo cierto de todo es que, en primera instancia, hemos perdido el caso ante ese organismo mundial, es decir, Costa Rica ganó el pleito. Mulino, señaló ayer, refiriéndose indirectamente a esta decisión, que el expresidente Chávez, tutor político de la actual Presidenta tica, aquí en Panamá, en su visita a nuestro país, le había solicitado, como favor, que no apelara el fallo o la decisión.

¿De qué se trataba?. Sencillo, Costa Rica había demandado, como objeto de su pretensión, ante la OMC, que tenía y tiene todo el derecho de comercializar o mercadear sus productos agropecuarios (todo lo que entrañan esos rubros: leche, quesos, yogurt, carnes, frutas, etc.) en territorio panameño. El Gobierno panameño, como argumento basal o discurso permanente, y como respuesta única, ha sostenido que, en primer lugar, debe proteger a nuestros agricultores y al sector de la ganadería y, por otra parte, que Costa Rica ha bloqueado el ingreso a su territorio de productos panameños.

Panamá, a través de su Gobierno, también ha esgrimido el argumento, cosa que repitiera el Presidente Mulino en el día de ayer, y es que las buenas relaciones entre las naciones se basan en el Principio de Derecho Internacional de la Reciprocidad, y que en el Derecho Internacional se conoce con el nombre de Comitas Gentium o de la cortesía internacional en el trato entre las naciones (Algo así como: "Como me tratas te trato").

Es de recordar que esta disputa comercial, la existente entre Panamá y Costa Rica también incide, como concreta amenaza que gravita, en el intercambio comercial regional (El centroamericano) y podría afectar a uno de los corredores comerciales más importantes de Centroamérica. Recordemos, en ese orden, cuando en las protestas antimina, en el año 2023, el cierre de la Carretera Interamericana afectó el movimiento de carga terrestre, tan asi que el Presidente Bukele, de El Salvador, por conducto de la Cancillería, pidió al dirigente Toribio García, líder indigenista, generar un corredor humanitario (Dejar salir las mulas o camiones varadas en Panamá) y, en ese mismo sentido, recuerdo, previamente, haber solicitado al dirigente Toribio que así se accediera y, efectivamente, así aconteció aquilantando el dirigente Toribio su alta capacidad de nobleza y comprensión (Noviembre 26 de 2023).

Características del cierre energético por parte de Panamá: 1. No se trata tan solo de cuestiones propias de oferta y demanda; 2.También se trata de la respuesta política y económica que Panamá esgrime ante Costa Rica tras los bloqueos y regulaciones previas que afectan a los productos panameños en territorio tico; 3. Panamá y Costa Rica son las dos economías más estables de la región, históricamente, como países vecinos, hemos tratado de mantener buenas relaciones, aunque a veces con un cierto tufo de celos y recelos varios y de una competencia innecesaria de quién es el mejor, sin que los panameños aun cicatricemos del todo la Guerra de Coto (Cito: "El mismo Presidente Porras había dado a conocer a través de las páginas de La Estrella de Panamá que "después de calma consideración yo he decidido que esta controversia sería mejor dirimida en una negociación diplomática. La idea de que dos países vecinos entren en guerra por un territorio no poblado del tamaño de un condado de Estados Unidos es repugnante para mí' (Cfr. Guardia Mónica, Coto: La Guerra que Panamá perdió ganando, en La Estrella de Panamá, Ed. del 13-03-2016); 4. Como dos economías fuertes de la región, calificadas por los expertos como estables y dinámicas, es obvio que los sectores industriales y comerciales de ambos países, la propia población tica y panameña, muestren preocupación extremas dado que ven interrumpidas la estabilidad y el suministro de los productos, los recursos de cada cual, para mantener la competitividad tan necesaria.

Muy importante es, para poder tener un cuadro de lo que acontece, considerar que: 1. Durante más de tres lustros, se ha advertido un menoscabo o deterioro de los acuerdos comerciales suscritos entre Panamá y Costa Rica; 2. Tan es así que, en estos últimos meses, por parte de las autoridades sanitarias y aduaneras de Costa Rica le fueron impuestas no pocas restricciones aduaneras y sanitarias a Panamá para el ingreso a territorio tico de productos de origen panameño, sobre todo a aquellos propios del sector agroindustrial y lácteo, y para ello alegaban que se trataba de proteger a sus productores locales, siendo este el mismo argumento que también cita Panamá; 3. Panamá, con razones ciertas, no menos que Costa Rica, entiende que esta política de contención no traduce otra cosa que un claro bloqueo comercial, mismo que hará cuestión de días, denunciara la nueva mandataria tica, resultando claro, para ambos países, que se trata de una barrera comercial en flagrante violación a los principios que sustentan e inspiran el libre comercio de la región; 5. Siendo que pareciera estar en suspenso todo entendimiento o diálogo, tras el fallo de la OMC (Fallo éste que ha sido apelado por Panamá y cuyo recurso ha molestado mucho a Costa Rica, pues ese recurso de apelación de Panamá será resuelto Ad Calendas Grecas –Para el Día del Juicio Final- ya que la segunda instancia en la OMC aún no se constituye, es decir, no hay designados que la integren), sintiéndose ahora Costa Rica un tanto fortalecida, pero molesta y desanimada con dicha apelación, por eso ahora esgrimen un bloque comercial y alegan que ha habido un menoscabo económico en los productores locales, pero la Administración de Panamá ha advertido lo mismo y con sobradas razones, por ello ha tomado la decisión de suspender el suministro de electricidad; 6. Ahora Panamá, cual dos países que pulsean, ante Costa Rica, toma enorme ventaja con la adopción de una medida fuerte, de alta tensión, pues la energía que ha fluido a través de red de interconexión centromericana para cubrir la necesidad tica se convierte en el "As" bajo la manga por parte de Panamá; 7. Sin embargo, no todo es color de rosa. Así pues, Panamá tiene en sus manos el machete bien afilado: No te daré energía eléctrica, le dice a Costa Rica, pero esa negación conlleva también un terrible daño: No podrá vender ni recibir pago alguno por esa abstención de venta a los ticos y eso es mucho dinero, lo que le causa un enorme perjuicio económico a Panamá.

No obstante de lo anterior, es por más que claro que estamos en la mira de organismos regionales tales como: La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y otros, sin desmedro de observadores aviesos y agudos de organismos multinacionales y mundiales.

Por la vía diplomática, por el diálogo transparente, como buenos vecinos, sin soberbia ni antipatías, esto se puede resolver, de parte y parte, sin necesidad de que las tensiones, no necesariamente las eléctricas, causen cataclismo alguno ni nadie quede electrocutado. La cordura debe imoperar. El mundo civilizado impone reglas claras y esas reglas deben cumplirse al pie de la letra –ad pedem literae-. Ello significa que ambos paiseses deben adecuar sus posturas de modo que se preserven las buens relaciones y nadie salga perjudicado en nada. Ambos tendrán que ceder, abrir la mano, soltar, de parte y parte. Ni el autoritarismo de uno ni la vocingleria de uan dama ayudan en este difefrendo. Sobriedad y sosiego, espiritus calmados. Al final de cuentas, otros son los que sufren.

A las 6:10 p.m. de ayer jueves, 21 de mayo, el Panamá América divulgaba esta información y que estimé necesario copiar: "El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aseguró este jueves 21 de mayo que Costa Rica cuenta con los recursos suficientes para atender la demanda eléctrica nacional y negó que exista un riesgo inmediato de racionamiento o cortes de energía, luego de las declaraciones del presidente panameño, José Raúl Mulino, sobre la suspensión de la venta de electricidad hacia ese país. "El Sistema Eléctrico Nacional cuenta con los recursos suficientes para atender la demanda eléctrica del país", sostuvo la entidad costarricense, al tiempo que reiteró su respaldo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional y a los principios de libre competencia que rigen las transacciones entre los países miembros del Mercado Eléctrico Regional (MER). Comentario muy mío: La bola pica y se extiende.

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Concluyo haciendo mío, en proporciones filosóficas y políticas guardadas, el pensamiento de Dr. Belisario Porras, solo que adaptándolo a la actual disputa: "La idea de que dos países vecinos entren en guerra por el comercio de sus productos es repugnante para mí". ¡Dios bendiga a la Patria!