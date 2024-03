Por qué Rómulo no y por qué Mulino si

Dentro de unos cuantos meses mi hijo contraerá nupcias matrimoniales. Mas pronto que tarde, me tocara ser abuelo, por primera vez. Para quienes aún nos consideremos ser buenos padres, tendemos a encaminar nuestras acciones alrededor del futuro de nuestros hijos.

Pero en esta nueva etapa de mi vida, tengo que pensar más allá. Y para no pecar de egoísta, debemos pensar en el futuro de las siguientes generaciones de panameños. Así lo debieron haber hecho mis abuelos y mis padres en su momento... estoy seguro de que fue así.

En una de las primeras entrevistas que le hicieron al hoy candidato a la presidencia de la República por los partidos Alianza y Realizando Metas, lo escuche referirse a su relación con sus nietos y acerca de su preocupación por el futuro de estos. Si no hubiese estado apoyando la candidatura de la nómina de ese momento, lo habría hecho inmediatamente. Mulino habla mi lenguaje y el de ciento de miles de panameños y el de millones de seres humanos.

Paso aclarar, cosa que he reiterado en escritos anteriores, pertenezco al partido Cambio Democrático. No comulgo con la manera arbitraria con que su actual presidente se ha perpetrado en el poder y solo con un propósito en mente: volver a correr en las elecciones presidenciales. Ello nos deja claro, que el Señor del Tik Tok solo piensa en sí mismo.

Es un candidato pro-mina, no por convicción propia, pero porque lo dictamina la firma para la que trabaja. O sea, tiene vocación de Yes Man; el pueblo que se joda. Es Varelista encubierto y lo demuestra con el tipo de alianzas que fragua.

Esos mismos que persiguieron CDs, hoy están en la papeleta de mi partido. Ojo, no tengo nada contra los Panameñistas. Hay excelentes hombres y mujeres en dicho colectivo, sobre todo mujeres. Para finalizar acerca de este candidato, no he escuchado salir de su boca, una sola propuesta congruente. Es de los que cree que, descalificando a otros, se gana puntos. Te aviso Romule, voy por tu puesto en el CD.

Para quienes no conozcan a Mulino, les puedo comentar lo siguiente. Somos egresados de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas del mismo centro de estudios universitarios. Ya ha demostrado en un buen número de oportunidades que conoce muy bien la ley nacional.

Combatimos la dictadura y en su momento más álgido, la enfrento desde un movimiento que llego a dirigir junto a otros, entre los cuales hoy hay quienes buscan descalificarlo. Ha sido dirigente empresarial. Estuvo frente a más de un ministerio importante. José Raúl ha compartido tribuna con varias personalidades de la política internacional. El hombre, como buen chiricano, esta encariñado con la tierra y también le ha dedicado tiempo al agro. Para quienes han dudado por un segundo de su carisma, efectivamente la tiene, pese al encierro.

Panamá se encuentra dentro de una encrucijada, que, de no ser resuelta en el siguiente quinquenio, lo que nos espera es de terror. La economía ha sufrido los embates de la pandemia y la corrupción generalizada. La calidad de vida del panameño esta por el suelo. ¿Como es posible que es un país rodeado de agua, el preciado líquido se haya convertido en el lujo y en el negocio de unos pocos? Perdón, prometí no dedicarle mas espacio a Róux y sus compinches.

La Caja del Seguro Social se esta convirtiendo en una estructura institucional hueca. Los jubilados pronto pasaran a ser una especie en extinción sin acceso a medicinas y salud al costo.

Ni hablar de la educación y la seguridad ciudadana. Tengo ya, un nudo en la garganta. ¿Amigos lectores, acaso aún tienen duda sobre a quién debemos confiarle nuestro futuro y de las siguientes generaciones? No se trata de algoritmos y otras ciencias complicadas. Uno mas uno sigue sumando dos, aunque el Tribunal Electoral piense lo contrario. Si no están seguros, les puedo enviar copia del debate presidencial de hace un par de semana atrás. Allí quedamos claros de por quienes no votar. Mi mayor de los respetos a ciertos candidatos, simplemente no es su momento, es el momento de Panamá y lo demás no hay ni que hablar.

Con temor escribo estas líneas, pero con la esperanza que sean publicadas. Ojalá que este diario, junto a los demás de este Grupo, sobrevivan a las hordas silenciadoras de ustedes saben quiénes. ¡Que viva la libertad de prensa! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva Panamá!

