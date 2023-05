¿Por qué se corrompe la sociedad?

La sociedad puede corromperse de dos maneras: Cuando se siente como una erosión de libertad hacer lo que es malo y que todos son tan malos que enseñan como una reforma social imponer sus gustos y preferencias personales.

La otra manera es que la ética comienza a verse como una costumbre de cada cultura y que, por tanto, se adapta a los caprichos de la mayoría. Saber que en realidad son las creencias de la mayoría las que dan origen a la idea del bien y el mal, conlleva a la falsa sensación de que "todo es relativo", de que esto es bueno si ahora creen que es bueno, por ejemplo, el homosexualismo hoy no está mal visto como antes, por el contrario, tratan de enseñarle a los jóvenes a ser homosexuales.

Ahora, ¿Qué es un acto deshumanizado? Para responder la pregunta respondamos primero ¿Qué es un acto propio del ser humano? (Levanta la mano y responde: ¡El bien! ¡La bondad!) Vemos que son nuestros actos los que nos hacen humano y no nuestra naturaleza, se cree que ser humano es no hacerle mal al prójimo. La idea de que somos seres humanos, es nuestra primera idealización para "asemejarnos" a Dios y no al hombre. Por consiguiente, ser humano es algo idealizado a imagen y semejanza de Dios: Que es amor absoluto y compasión incondicional.

En consecuencia, quebrantar esas leyes que son consideradas verdades por sus valores irrebatibles, nos deshumaniza y, por tanto, nos hace inmorales. "No mataras" "No robaras" La acumulación de pecados va desvaneciendo nuestra humanidad. "Ser humano" no es algo arraigado a nuestra naturaleza, por nuestra naturaleza somos simios lampiños, erguidos y conscientes de sí mismo.

Constantemente somos animales ideales, porque la tendencia de nuestro psiquismo es la noción perpetua del Yo el cual está idealizado en un hombre en potencia, después del yo, la tendencia de nuestra inteligencia es el ego, que nos permite creernos superior a los demás bajo no se que pretextos que son idealista: Soy el presidente, soy el doctor, soy el profesor, soy el hijo del alcalde, soy el amigo del senador. Soy, es precedido por yo. Es menester ver que los pretexto no están arraigados a nuestra naturaleza sino a la creencia de la mayoría, pues el psiquismo animal es comunal. Hay una creencia comunal Un idealismo colectivo. Claramente, la sociedad se corrompe por la raíz del problema: Que no tiene fundamentos firmes y se adaptan al capricho de la mayoría.

Quizá un problema exclusivo del siglo 21 es que se siente que la civilización ya empezó, que la modernidad ha empezado, y lleva a un fanatismo tecnológico tal, como si la ciencia lo pudiera todo, y a propósito, es una tecnología de consumismo— idiotizadora. Cerebros con baba: Llevar zapatillas de neón y sentirse cools, teñirse el cabello de rosa, seguir retos virales para estar "a la moda". Quienes seguimos la fe cristiana cuando opinamos somos desacreditados con frases maquinales como "fanático religioso, ultraconservador".

A propósito, recientemente, se polemizó un video en donde el líder religioso del budismo tibetano, el Dalai Lama, instaba a un niño a besarlo en la boca y de manera juguetona a chuparle la lengua. Rápidamente, eso fue satanizado por tratarse de un religioso. Pero, cuando se comenta de un caso en que un colectivo lgtbista aboga por legalizar que un niño pueda "elegir" "una cirugía de reasignación" quiere decir, la mutilación de su sexo, entonces nadie dice nada, y si alguien dice la respuesta maquinal es la jeringonza trillada de "homófobo" "ultraconservador, ultrareligioso" "discurso de odio", el movimiento LGTBI toma su bandera del movimiento hipi—Conocidos por sus orgías públicas y drogadicción—. Se acabó el espacio, lector, cordial saludo, y en conclusión la sociedad se corrompe NO porque no tenga valores firmes, sino porque NO tiene personas que se mantengan con firmeza asidos de sus valores, es como colgar de un precipicio agarrado del filo de una espada, se mantiene o se deja caer al abismo.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!