¿Porque llegamos a los fondos basura y vamos rumbo a los Buitres?

La República de Panamá cómo ni ningún otro país del mundo, estaba preparado para una crisis originada por la pandemia del COVID-19; y luego de tantos sacrificios que hemos realizado como nación, no es justo ni siquiera pensar en las dimensiones de una nueva crisis ni sus efectos sobre la ciudadanía. Imaginarse medidas y planes de ahorro estatal que involucren reducción de salarios o la creación de nuevos impuestos crearían caos y debilitaría nuestra democracia liberal imperfecta.

Durante la COVID 19 en Panamá pudimos evidenciar la grieta del Estado panameño: mientras los empleados del sector privado luchaban a muerte por sus puestos de trabajo, los trabajadores del sector público se aferraban a capa y espada de sus privilegios y tristemente la alta tasa de desempleados lo puso la empresa privada. ¿ Quienes pagarán la cuota de sacrificio si el Estado Panameño por no haber rescatado el programa de Invalidez, vejez y Muerte ( IVM ) ?

La actual Dubái de América se podría correlacionar con crisis de otros países europeos, en poseer un monstruoso aparato estatal y sus élites políticas tenían una mentalidad clientelista, hundidos en la deuda que acudían al crédito para cubrir la mayor parte del funcionamiento burocrático . La planilla estatal en países europeos en bancarrota se había cuadruplicado en 2009, por qué la mayoría de los gobiernos no la consideraban un servicio público, sino una estructura nebulosa en la que podía colocar a los amigos para ganar electores.

Se había dicho que si no se logra salvar el programa de IVM de la Caja de Seguro Social íbamos a perder el grado de inversión y a continuación el escenario panameño sería desgarrador: comercios de la pequeña y mediana empresa sin clientes, gente honrada en bancarrota. Sólo sobrevivirán los que se benefician de las licitaciones de suministrar productos farmacéuticos y equipos médicos quirúrgicos a los hospitales estatales, los que viven del arriendo de infraestructura de oficinas y automóviles al Estado Panameño; sobrevivirán los latifundistas partidistas especialistas en sobrecostos de la construcción de cualquier infraestructura estatal con énfasis en Hospitales, Policlínicas y Centros de salud. Está claro que los empresarios beneficiados constantemente de licitaciones y la élite política clientelista no tenían ninguna preocupación por salvar el IVM, porque saben que si Panamá entra nuevamente en crisis, ellos facturan y sus testaferros políticos también.

Ojalá Panamá no tenga nuevos mártires por la recesión económica que nos estaría encaminando las decisiones políticas de los asesores de turno. Ojalá, que en esta crónica de un cataclismo social anunciado, Panamá no ofrende Mártires que tendrían que pagar más impuesto sobre la renta, impuestos adicionales que vendrán en el recibo de la luz y el agua por que no habría escapatoria, o la cuota de solidaridad-sacrificio que nos impondría el gobierno de turno por Omitir Rescatar la Institución Solidaria en el 2023. Dios quiera, que cuando queramos despertar y actuar no tengamos la crisis de una tercera guerra mundial respirándonos en nuestras nucas.

Nadie quiere prestarle dinero a Panamá con intereses bajos, porque los diputados eternos de la Asamblea nunca llamaron al director general de la Caja para que rindiera cuentas por el olvido al que sometió el rescate de la plata de las jubilaciones en el 2024. Los actuales asesores no son parte de la solución, ¡han sido parte del eterno problema panameño porque ellos licitan en los hospitales!

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!