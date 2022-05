Propuesta de movilidad

La falta de planificación en el desarrollo urbano ha producido un hacinamiento poblacional que genera problemas serios de movilidad con grandes tranques y construcción en zonas de riesgos.

Al concentrarse las fuentes de empleo en el área metropolitana de la ciudad, se incrementó el parque automovilístico generando un aproximado de 240 vehículos por cada 1000 habitantes. En una ciudad de nuestras dimensiones el congestionamiento a cualquier hora afecta la productividad de nuestros ciudadanos ya que para ir a sus trabajos deben salir de madrugada y regresar en la noche.

De esta forma gran parte del tiempo que debería ser dedicado a compartir con sus familias lo pasan en el tráfico.

Aunado a ello, no contamos con una seguridad vial plena. Hay poca certeza de siniestros o incidentes viales. La infraestructura peatonal no es adecuada o no está extendida a lo largo de toda la ciudad.

El centro de la ciudad y zonas como la Cinta Costera cuentan con señalizaciones claras pero en las áreas de la ciudad fuera del centro, y en los nuevos desarrollos, el trazado vial no es adecuado.

¿Y cómo se mueven los que no tienen vehículo? Desde hace 12 años se formalizó el sistema de buses y el futuro pintaba prometedor, pero el aumento de los precios del combustible recientemente llevaron a implementar un plan de contingencia donde se unificaron las rutas periféricas con las troncales. Esto se traduce en que nuestros vecinos tendrán que realizar sus viajes desde las zonas pagas o algún otro punto de conectividad y los viajes que antes se hacían en un solo bus, ahora les tomará más viajes y más tiempo.

El comunicado indica que aumentarán la frecuencia de buses en zonas pagas, que el precio del pasaje no se verá afectado y que es una medida provisional mientras llegan repuestos a las flotas paralizadas.

¿Qué pasaría si enfocamos nuestros esfuerzos en contar con una infraestructura vial, viaductos amplios y completamente funcionales? Una flota de metro buses al 100% de su capacidad. Promover la culminación de las líneas del metro y que los buses funcionen con fuentes renovables y no usen exclusivamente la derivada pro fósiles.

¿Qué nos falta para vivir en una ciudad en movimiento? ¡Voluntad política!