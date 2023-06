Realizando Metas, Primarias del 2 de julio

El día 2 de julio de 2023, desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde, en los diferentes centros de votación a nivel nacional, los miembros del Partido Realizando Metas inscritos hasta el 31 de enero de este año, tenemos una cita; elecciones primarias para los cargos de Alcaldes, Diputados y Representantes.

Participar, y ejercer el derecho al voto en estas elecciones es sumamente importante, toda vez que aquí se escogeran a los candidatos a estos cargos, que apareceran en la papeleta del 5 de mayo de 2024.

Cabe decir que el Candidato Presidencial ya fue escogido el domingo 4 de junio de 2023, fecha en la que nuestro Lider Indiscutible Ricardo Martinelli fue electo de manera muy holgada, consolidándose como el primer Candidato Presidencial rumbo a las elecciones del 2024, en las que sin lugar a dudas se convertirá en Presidente de la República de Panamá.

Ahora bien, nuestro Lider Indiscutible cuando sea electo Presidente, necesitará la ayuda de las autoridades Municipales, en las Juntas Comunales y también en la Asamblea Nacional, personas con visión de estadista, liderazgo, que tengan muy en cuenta la ideología partidista de Realizando Metas que se fundamenta en menos discurso y más hechos, que su proceder atienda a la justicia social, transparencia, honestidad, probidad, capacidad de trabajo en equipo, profesionalismo, entre otras cualidades positivas.

En este orden de ideas, la elección del 2 de julio es sumamente importante para el futuro del Partido Realizando Metas, pero sobre todo de la Nación panameña, cuya población el 5 de mayo de 2024 seguramente se decidirá por la oferta electoral de este Partido, que representa la esperanza de miles de hogares panameños.

En nuestro circuito 8-4, que comprende los corregimientos de Juan Díaz, Parque Lefevre, Rio Abajo, Don Bosco y San Francisco, en la papeleta para diputado con la casilla No. 7, encontrarán a este servidor, Joao Quiróz Govea "de tú comunidad a la Asamblea", teniendo en cuenta que queremos apoyar la segunda gestión Presidencial de Ricardo Martinelli desde la Asamblea. Con el apoyo de mis copartidarios este 2 de julio cumpliré ese primer paso para llegar a la Asamblea Nacional y defender los intereses de mis comunidades, proponiendo una reforma constitucional que garantice agua, alimentos y vivienda a todos los panameños y leyes de importancia nacional, además fiscalizando de manera ferrea el presupuesto nacional de conformidad con el artículo 161 del la Constitución Nacional.

Pedimos a los miembros del Partido Realizando Metas, votar a conciencia, informarse quienes y de dónde son sus candidatos, sus estudios y qué hacen para ganarse la vida, en las mentes y las manos de nuestros copartidarios está el futuro de nuestra nación.

IFrame