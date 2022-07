Recesión en tiempos de restructuración

Con una gran semejanza a un reloj de arena, el crecimiento económico se está agotando en los EE.UU. y gran parte del mundo. La invasión rusa en Ucrania apúntala los costos elevados de la energía, justo uno de los componentes que ocasionaron otras recesiones en el pasado. Hoy en día se repiten las crisis y nos pone a pensar si nos tocará vivir una recesión global y cómo podría ser la tercera década del Siglo XXI.

Ya que hay componentes visibles que los economistas apuntan regularmente, y adicionalmente en Wall Street los inversores certifican que el fenómeno se repite como ocurrió al inicio del 2020, en medio del pánico, una vez que no entendíamos bien qué era el Covid-19. Ahora el índice Standard Poor 500 vuelve a caer por debajo de aproximadamente un 20% a partir de su último máximo, lo cual en Economía se denomina: Entrar en un mercado bajista. Lo anterior es una señal más existente de que la ola de una recesión económica se habría estado formando previamente.

Aunque aún es complicado profetizar cuando la misma pueda tocar fondo, los registros comentan que, una vez que el (P 500) cae tanto como ahora, existirá una recesión económica. Esto no pasa continuamente; no es una regla matemática, no obstante ejemplificando la coincidencia que se dio en las últimas recesiones globales. Tal fenómeno nos hace pensar sobre lo está pasando ahora, ya que aparecen dos fenómenos que, a modo probabilístico, expresan, por un lado una recesión, pero por el otro el desempleo es bastante bajo en una comparación global.

En los EE.UU. se está en un mercado de trabajo en el cual hay poca mano de obra que está desempleada, lo que provoca que para contratar más personal las organizaciones deben invertir tiempo y recursos que se debería usar para crear más ganancias a nivel financiero. Al momento de contratar nuevo personal no existe personal calificado para cubrir dichas necesidades de las organizaciones.

Esto podría traducirse en que el crecimiento económico futuro no podría ser muy elevado. Adicionalmente la inflación es alta y comprendemos por situaciones pasadas que una vez que la inflación es alta los Bancos Centrales deben subir los tipos de interés, como de hecho ha realizado la FED y el Banco Central Europeo. Al momento de que se suben los tipos de interés o si asciende mucho en general posteriormente le sigue una desaceleración o algo parecido. Por lo cual vale preguntarse: ¿Llegaremos a vivir una recesión como formas del pasado?

En la actualidad las crisis crediticias resultan muy destructivas. Comúnmente son el resultado de que los agentes permanecen altamente endeudados, como por ejemplo las que como hubo en USA o en territorios como España o Reino Unificado cuando hubo un boom inmobiliario. Esto provoca que mucha gente haya pedido crédito y a su vez se hayan endeudado altamente. Es claro, entonces, que una vez que estás burbujas explotan, aquello hace que la población con el endeudamiento solo desee dedicarse a salir de dichas deudas a lo en un extenso lapso de tiempo

ya que poseen niveles de adeudo elevados.

Expresado lo anterior, la pregunta es que, si estamos frente a una recesión, ¿podría ser menos grave que otras del pasado? Es allí donde debemos cambiar de perspectiva a un criterio financiero, ya que muchos bancos y muchas compañías permanecen levantando sus ingresos, lo cual hace difícil ver desequilibrios en las compañías. Además en algunos bancos mantienen una perspectiva optimista.

Por otra parte, en el caso presente no se debe olvidar que estamos aún en muchas economías con una un momento de incremento económico posterior a la recuperación del Covid-19. Dicha recuperación debemos aceptar que es comparativamente buena en relación con otras crisis anteriores. Por lo cual los datos nos pueden indicar que no hay necesidad de una recesión y si la hubiera

probablemente podría ser una recesión corta.