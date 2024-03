Reinventarse y resetear nuestra mente

En la fechas que corren, y desde Madrid, las brisas de la estación seca, nos han traído a Panamá al Dr. Mario Alonso de Puig, uno de los máximos cultures del estudio de la mente, desde una perspectiva singular de las Neurociencias, y de los avances más importantes en las técnicas terapéuticas individules y sociales a fin de procurarnos una vida mejor, tanto como personas, como organizaciones y como sociedad.

El Dr. Alonso Puig es autor de numerosos libros, casi todos ellos bestsellers mundiales, y he escogido el título de dos de ellos para denominar estas líneas de homenaje y celebración de su estancia en nuestro país, donde cuenta con un cúmulo de admiradores, seguidores y estudiosos de sus propuestas, que tan alto impacto han conseguido en la vida de personas y empresas genuinamente interesados en utilizar los avances e las neurociencias contemporáneas.

La visita del Dr. Alonso Puig, ha coincidido en estas semanas con la celebración de un importante evento mundial que ha pasado casi desapercibido, a no ser por los expertos tecnológicos, pues Panamá ha sido asiento de la Conferencia sobre desarrollo de la Inteligencia Artificial (AI) (Artificial General Intelligence- AGI Conference), con exponentes de la talla del Dr. Jerome Glenn, CEO de The Millennium Project, así como del Dr. José Luis Cordeiro, otro exponente de la prospectiva de las neurociencias y neuro-tecnologías, este último, así mismo, uno de los adalides del desarrollo de los avances científicos que permiten otear que para el año 2045, la humanidad pueda hacer de la muerte y del envejecimiento algo opcional para los seres humanos, ya sea por criogénesis, el rejuvenecimiento celular, ingeniería genética, bio-nanotecnología y otros avances casi "mágicos" en cuyos primeros estadios nos encontramos (si bien desde los años 90 realmente no han parado de avanzar de manera logarítmica), Llamo la atención de estos encuentros y la presencia del Dr. Alonso Puig pues, ponen a este pequeño istmo nuestro como parte del escenario de confluencia de las ciencias de la complejidad, en especial de las ciencias y tecnologías de la información: Nanotecnología, IA, Biotecnología, Robótica y Neurociencias, todas ellas derivadas del estudio profundo de losa información y de los datos, pero igualmente de nuestra concepción de lo que somos.

Y es aquí donde debo resaltar la aproximación profundamente humanística del Dr. Alonso Puig, pues estas transformaciones, que pueden dar paso a una "ciencia sin conciencia", a un peligrosísimo "jugar a ser Dioses", (una las derivaciones fácticas contra las cuales se alza su voz médica como paladín de un humanismo propio de la "ciencia con conciencia", en las antípodas mismas de la tecno-burocracia científica, la cual, sin decirlo, mira en estos avances una forma de control y manipulación, o de simple replicación "in extenso" de las divisiones sociales y de clase en nuestra sociedad, toda vez que tales avances pueden quedar siendo el exclusivo patrimonio de quien pueda pagar por ellas).

En un mundo fragmentado donde el 1% de la población mundial concentra el 63% del ingreso global (según Oxfam, ver https://www.oxfamintermon.org/es) necesitamos de los herederos de Einstein, de Madame Curie, Pasteur o Patarroyo, o de Carl Rogers y Erich Fromm en Psicología De esa estirpe. este español –buen heredero de Ramón y Cajal en su talante universal- que estudió en la Universidad Complutense, luego paso a Harvard, donde se especializó en trastornos gastrointestinales.

El sufrimiento de sus pacientes le llevó a pensar y repensar sobre la relación mente-cuerpo, cerebro-mente, y en las posibilidades de superar un positivismo chato, y un cientificismo pueril que ingenuamente asumió como suyas las posiciones de la ciencia decimonónica y no la aventura del pensar del Siglo XXI, para avanzar en un enfoque neuro-psico-biológico nuevo, opuesto al cartesianismo que ha privado en Occidente.

Reinventarnos es un imperativo para los tiempos calamitosos que corren, con las guerras híbridas, el genocidio, la manipulación mediática, el stress laboral, la pobreza endémica y el cambio climático que es, en último tiempo, nuestra propia concepción como hombre, como seres humanos que conformamos parte de la Naturaleza, que somos Naturaleza autoconsciente.

Al filo del Armagedón nuclear, necesitamos cambiar, avanzar por el camino “del despertar”, repensarnos y resetearos - holística e integralmente- . Apelara a lo mejor de la herencia de la Ilustración, retomar el hilo del oro de a la espiritualidad que llena el Cosmos, como pensadores como Pierre Teilhard de Chardin, Gaston Bachelard o Edgar Morin, en tiempos próximos, han puesto de relieve. Saber que, como decía, el gran Dante Alighieri: hay una fuerza última “que mueve al sol y a las demás estrellas.”

¡Feliz estancia en Panamá, Dr. Mario Alonso Puig! Que la luz esplendente del trópico, nuestro clima ardiente y su gente sencilla y hospitalaria vuelvan a “resetear” su mente y maduren su corazón generoso. Recuerdos a Isabela y a tus tres hijos, respetado educador.

