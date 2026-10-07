Retos y perspectivas de la educación superior en Panamá

Actualmente nuestro país, se consolida como uno de los centros logísticos y económicos más dinámicos de la región, cada año miles de jóvenes panameños demuestran una vocación admirable de superación con graduaciones de instituciones universitarias oficiales y particulares llenas de profesionales que año tras año, con entrega de diplomas de licenciatura, postgrado, maestrías y cada vez más a nivel de doctorado, tienen una masiva aspiración profesional llena de metas, resiliencia y el deseo de transformar el país, constituyéndose en el activo más valioso de la sociedad.

Sin embargo, para convertir esa valiosa energía en un verdadero motor socioeconómico es indispensable conectar esa vocación académica con las exigencias del sector productivo y empresarial, es la gran oportunidad de cerrar esa brecha con las competencias que egresan los estudiantes y las necesidades del mercado laboral. Ese desfase no es un hecho fortuito, ni aislado, responde a la lentitud con la que las instituciones de educación superior revisan, rediseñan y actualizan sus planes de estudio.

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En una era caracterizada por la rapidez de la tecnología y la transformación digital, la inteligencia artificial, el auge de la logística de precisión y la evolución de los servicios globales, numerosas carreras mantienen sus mallas curriculares prácticamente congeladas en el tiempo. Rígidos procesos burocráticos ante la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA) provocan que la modificación o creación de una carrera tome años en concretarse, mientras que las exigencias del mercado laboral cambian en solo meses y semanas. Como consecuencia de lo anterior, las aulas siguen impartiendo conceptos, programas y metodologías que perdieron vigencia hace mas de una década.

Los resultados directos de esa indolencia pedagógica es la progresiva devaluación de los títulos universitarios y lo mas triste es que el diploma sinónimo de esfuerzo y dedicación que históricamente representaba una garantía de movilidad social y pasaporte al empleo formal, se ha transformado en un mero requisito formalista que no asegura competencia de calidad, idoneidad y conocimiento.

Diversas empresas y gremios empresariales así como sectores nacionales e internacionales y autoridades educativas han señalado de manera reiterada que una proporción considerable de egresados carece de competencias analíticas claves, como pensamiento crítico, fluidez en el idioma inglés y destrezas tecnológicas avanzadas. Esta situación impacta directamente la economía que ha forzado a contratar perfiles extranjeros altamente calificados para sostener operaciones en áreas como tecnología, gestión financiera o servicios multimodales.

Superar este panorama, es uno de los principales retos de la educación superior, se requiere una reforma estructural e inmediata en la gestión de la educación superior en Panamá, en primer término, las universidades y autoridades regulatorias como CTDA y CONEAUPA deben simplificar y agilizar los mecanismos de acreditación y actualización curricular, garantizando que la actualización y revisión de los planes de estudio sea un proceso dinámico, continuo y medible.

En segundo término, es imperativo establecer alianzas estratégicas permanentes con la academia, el gobierno y la empresa privada, el rediseño curricular requiere la participación directa del sector productivo para identificar con precisión las tendencias emergentes y el perfil de competencias necesario.

Asimismo, el país debe asegurar con convicción el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica superior con el reforzamiento de las STEM ciencias tecnologías, ingenieras y matemáticas, las experiencias exitosas de otras latitudes demuestras que las carreras cortas que permiten aprendizajes enfocadas en la práctica con la industria ofrecen elevadas cifras de inserción laboral y reducen significativamente el desempleo juvenil.

Con igual interés se debe incorporar metodologías de aprendizaje, basada en proyectos reales para cultivar la resolución de problemas, la inteligencia artificial y el liderazgo, la educación superior tiene la obligación de trascender y convertirse en el verdadero motor de la innovación, productividad y bienestar social, lo jóvenes necesitan capacidades reales para competir, crear valor y transformar el rumbo del país.

A manera de conclusión la educación superior de Panamá se encuentra en el momento oportuno de realizar la transformación curricular necesaria, para garantizar la formación de calidad y excelencia sin comprometer el futuro de nuestras próximas generaciones. Es el momento de ofrecerle a nuestra juventud herramientas reales de liderazgo, competitividad y desarrollo para convertir el talento y resiliencia de miles de jóvenes en el motor del progreso, la equidad y productividad nacional.