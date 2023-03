¿Sabes qué es la escuela para padres?

Como padres debemos ser responsables en la educación de nuestros hijos e hijas para que sean personas de bien en nuestra sociedad, por ello resulta importante abordar el tema de la escuela para padres, programa creado mediante Decreto Ejecutivo 214 de 16 de diciembre de 1997; bajo el nombre “Escuela para Padres y Madres de Familia en el Ministerio de Educación” y esto es como origen de lo que regula el Código de Familia en su artículo 670.

Ley 47 de 1946, que es la ley Orgánica de Educación, reformada por la Ley 34 de 6 de julio de 1995; en su artículo 258 establece que tanto el Ministerio de Educación, con el apoyo de las instituciones de la Comunidad y la sociedad Civil, ofrecerá programas dirigidos a los padres, a las madres de familia y acudientes para capacitarlos, orientarlos y fortalecer su papel como responsables y formadores de sus hijos y acudidos, lo cual es algo complejo en algunas circunstancias de menores en rebeldía.

Ahora bien, el Decreto Ejecutivo por el cual se crea la Escuela para Padres y madres de familia; en su artículo 1; textualmente establece (Presidencia de la República, 1997): Artículo 1: Créase el programa Escuelas para Padres y Madres de Familia en el Ministerio de Educación, el cual será coordinado por la Dirección Nacional de Educación Comunitaria y Padres de Familia.

Como vemos el programa es desarrollado por el Ministerio de Educación, y siendo este el ente encargado del sistema educativo nacional, resulta adecuado sea el encargado de la coordinación; ahora bien considero que debe organizarse correctamente ya que en realidad a pesar de contar en papel con el apoyo de diferentes direcciones internas del Ministerio de Educación, como los servicios psicoeducativos, oficina de la mujer por mencionar algunos, la realidad es que, las capacitaciones son dadas por los mismos docentes que ven a sus menores estudiantes, inclusive hasta los integrantes del club de padres de familia imparten clase a sus iguales; y observando el fin de la Ley, es donde se debe ser lo suficientemente cuidadoso y responsable con el personal capacitador.

Con la Escuela para padres lo que se busca es incentivar a los padres para que sientan lo importante de la escuela y comprometerlos con el desarrollo educativo de la comunidad, comprometerlos directamente con la educación de sus hijos, estudiar los problemas que afectan la familia, buscar que se logren cambios en la actitud de la comunidad educativa; es por ello, que para lograrlo no se le debe dar esa gran tarea al maestro de grado, o al profesor de los menores, suficiente responsabilidad tienen con la educación de sus alumnos; por ende, se debe destinar los recursos económicos suficientes para psicólogos, trabajadores sociales que tras previo estudio que por su conocimiento realicen a la comunidad, estos puedan dar ese tipo de conocimientos del entorno social es decir, problemas delincuenciales, culturales, sociales y salubres; por tanto, se deben disponer de políticas públicas necesarias para el cumplimiento, desarrollo y efectividad del programa de escuela para Padres, como parte de un compromiso social, que no es aplicado a cabalidad por el MEDUCA en sus escuelas y colegios en beneficio de padres e hijos.

Como responsable de un menor y parte de una sociedad tienes compromisos; y si el estado no cumple con su obligación de educar y orientarte es decir, no te da herramientas, no te quedes esperando actúa por tu familia, es necesario saber los problemas, necesidades y metas de tus hijos, estos deben estar primero que otras situaciones poco necesarias, no podemos perder el norte y ser claros que los niños son el futuro de la patria si hacemos buenos niños tendremos buenos hombres y mujeres en nuestro país.