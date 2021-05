¿Sabes quién eres?

Eres el pensamiento de Dios hecho realidad concreta en un espacio y tiempo determinado. Sí, Dios pensó en ti desde la eternidad, desde siempre y cuando llegó el momento por él determinado te hizo un ser concreto, de carne y hueso e insufló su espíritu y te dio el alma, y siendo imagen y semejanza de él, estás en la tierra el tiempo que él diga para realizar la misión de ser su gloria, su alabanza en el mundo.

No eres del mundo pero estás en él, y tu misión es sagrada, única, realizada en la historia y de manera original. No hay nadie como tú. Eres único y especial, y el Señor ha dotado a tu persona los dones y carismas necesarios para realizar tu misión. Esta tarea en la tierra no se mide por grandes hazañas, por gestas apoteósicas, sino en lo cotidiano de cada día donde te conviertes en alabanza de la gloria divina.

Eres el sueño de Dios hecho realidad. Desde la eternidad el Señor te diseñó para ser una criatura racional y espiritual, capaz de ser inspirada por el Espíritu y realizar una tarea esencial que es la de ir construyendo el Reino de Dios en la tierra.

Un reino de justicia y de paz, de fraternidad y solidaridad, de respeto a la vida, a la dignidad humana, al bien común, y al derecho de todos los seres humanos a participar equitativamente de los bienes de la creación.

Un reino donde Dios impere y esté en el primer lugar. Un reino donde desaparezca la injusticia y la violencia, la destrucción del ser humano y de la naturaleza por culpa de la codicia desmedida de algunos que han puesto el dinero en el lugar de Dios.

Un reino donde el diálogo y los consensos lleguen a acuerdos nacionales e internacionales y se destierren los antagonismos compulsivos y erráticos que llevan a los conflictos que terminan en guerras fratricidas.

Eres el sueño de Dios hecho realidad en la historia y tu protagonismo es necesario. Para eso hay que evitar enterrar los talentos, no cometer el terrible pecado de omisión, que consiste en no hacer el bien en el momento que hay que hacerlo.

Porque de hecho eso bueno que no hicimos en su momento deja un vacío que nadie podrá llenar nunca. Solo lo podías hacer tú de acuerdo al plan de Dios y a los dones y carismas que el Señor te dio.

Recuerda que eres el sueño de Dios hecho realidad y Dios espera de ti todo lo que puedas dar. Con el Señor eso es posible porque con Él somos invencibles.

Monseñor.