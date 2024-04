Saquémosle el jugo a la naranja

Hace un año me réferi dentro esta misma columna de artículos de opinión, a un tema que confieso me apasiona. Desde que escuche el término "economía naranja" la primera vez, capturo mi atención. Y es que es realmente un espacio incluyente, ya que todo ser humano, de una u otra manera, tenemos capacidad creativa. La diferencia estriba en que hay quienes la desarrollan más que otros. Lo triste es que su escaso desarrollo muchas veces se encuentra ligado a la falta de oportunidades. Si bien es cierto que la voluntad juega también un papel importante en que como cada individuo pueda evolucionar o no un concepto de innovación.

Se le conoce con el nombre de economía naranja, ya que dicho color es relacionable con creatividad y cultura. El célebre Frank Sinatra se refirió al naranja, como "el color mas feliz". El termino fue adoptado dentro del contexto que nos ocupa, por dos consultores del Banco Interamericano de Desarrollo. Uno de ellos llego a convertirse más tarde, en presidente de Colombia. De manera acertada, Iván Duque utilizo su mandato para implementar una política de carácter económico alrededor de las industrias creativas. La iniciativa tuvo un impacto positivo en el PIB de la nación sudamericana. Rápidamente obtuvo un sitial importante en la esfera de la creación de contenido, atrayendo la atención de plataformas multinacionales como Netflix. La legislación colombiana fue adecuada de manera de hacer esto una realidad.

En el momento que fue solicitada mi colaboración en la redacción de los primeros borradores del plan de gobierno del que hoy es el binomio electoral conformado por los partidos Alianza y Realizando Metas, tuve la oportunidad de escoger tópicos de mi interés personal y profesional. Más allá de eso, creí que con lo que pudiese cooperar, debía tener sentido dentro del proceso para rescatar la calidad de vida de mis compatriotas. Para mi labor, en aportar una propuesta alrededor del desarrollo de la economía naranja en Panamá, busque el apoyo de dos talentos nacionales, ambos íntimamente vinculados al arte y la cultura. Doy las gracias a Maruja Herrera y a Luis Pacheco por el esfuerzo y el tiempo que dedicaron a ello. Siento orgullo al ver incluido dentro del documento UN PROYECTO PARA VOLVER A CAMBIAR PANAMA, bajo el titulo ECONOMIA, "la activación de la Economía Naranja para el desarrollo de bienes y servicios culturales". Me satisface escuchar al candidato Mulino, referirse a los programas para impulsar emprendedores entre jóvenes ya que con ello premiamos al talento creativo.

El mayor recurso de todo ser humano es su potencial creativo. Si bien es cierto que capital y estructura son igualmente importantes para emprender una iniciativa, toda idea que da origen a un nuevo concepto es el motor de esta. Que bueno que José Raúl reconozca esto y que incluya el apoyo por parte de su posible gestión presidencial hacia el talento empresarial de jóvenes panameños. Precisamente me réferi a la falta de oportunidades al inicio de este escrito.

He vivido por varios años en el continente africano y lo he visto también en nuestra región. Un potencial futuro talento puede ver sus sueños desintegrarse frente a sus ojos. Todo por no contar con los recursos necesarios para emprender una idea. Si hubiese tenido la mínima duda en dar mi voto a José Raúl Mulino, solo me habría bastado escucharlo hablar acerca de su propuesta de soporte a la comunidad de emprendedores. El uso la oportunidad de participar en los debates presidenciales, alejándose de los ataques y subterfugios. En su lugar presento propuestas durante un encuentro que sostuvo con un gran número de jóvenes.

Nuestra posición geográfica nos da una gran ventaja en comparación a otros países como Colombia. El talento creativo nacional existe. Basta con dotarlo de las herramientas para convertir a Panamá en un centro internacional de producción de contenidos al servicio de la comunidad mundial. Ello tendrá un impacto directo en otra industria en la que deberíamos estar ya por las nubes, el turismo. La tecnología de innovación es otra actividad relacionada, que países como Uruguay ya le han sacado ventaja, al ser uno de los principales diseñadores y fabricantes de software en la región. El istmo está posicionado como un centro multimodal de transporte y podría competir agresivamente con otros en la distribución de productos y servicios derivados de la creatividad del panameño. La economía naranja está aquí para ser exprimida y consumir sus beneficios. Demos un voto de confianza a JRM, para tener un mandatario que nos vuelva a enrumbar por el sendero creativo y emprendedor del siglo XXI.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!