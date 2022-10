Si quieres amargarte

Si eres masoquista y quieres amargarte la vida, nunca perdones. Guarda el rencor. Recuerda la ofensa que te hicieron, revívela cada vez que puedas, recordando paso a paso el agravio, la agresión, la escena con todos los pormenores. Y cada vez que puedas cuéntala a cualquiera, dando los detalles, el nombre del agresor, para que quien te escuche también odie al que te hizo daño. Mantener en el alma el rencor aviva los peores sentimientos del ser humano, quien buscará la manera de vengarse. Y repasando la película de terror que produce la memoria y la imaginación de todo lo sucedido, el alma contaminada puede transformarse por lo menos en el deseo, en un alma asesina. Y se convierte en una persona amargada.

Si quieres vivir amargado toda la vida, cultiva la envidia, pensamiento y emoción que se nutre de la comparación negativa de lo que el otro tiene y lo que tengo yo. Se desea tener lo del otro, y como no se logra, se busca la manera de denigrarlo, de hacer ver que no se merecía tener lo que posee, y se especula dañando la fama de la otra persona, creando sospechas malignas de su actuación. El envidioso se alegra de cualquier fallo o fracaso del otro, y se enoja mucho de cualquier éxito del envidiado. Vive así sujeto a la otra persona, pendiente de sus actos y termina odiándola. Y quiere intensamente lo que el otro tiene. El envidioso termina siendo un amargado.

Si quieres vivir amargado no te valores. Despréciate todo lo que puedas. Considérate un ser de segunda categoría, que no sirve para nada. Que es torpe, que todo lo hace mal. Recalca todos los defectos que tienes, todo lo negativo en ti y no mires lo positivo en tu persona, eso nunca. Piensa que no mereces nada bueno de la vida. Y todo eso hará de ti un acomplejado, un ser inferior a todos.

Si quieres vivir amargado considérate superior a todos, que eres el único en la tierra que vale, que todos los demás son personas inferiores, que no merecen tu amistad y menos tu amor. Cultiva la soberbia, creyéndote un dios, y que inclusive los demás deberían adorar. Este gran pecado, que fue el primero que se cometió en la humanidad, que es la madre de todos los pecados, la soberbia, hace a la persona un ser aislado, que nunca amará de verdad y que nunca será amado. Y se aparta de Dios, porque es un idólatra de sí mismo. Estar sin Dios provoca el mayor dolor existencial, la mayor tragedia humana. Y recuerda que el Señor quiere que seamos felices en medio de los problemas, no que seamos unos amargados.