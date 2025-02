Son panameños también

Viví un momento muy conmovedor el sábado pasado cuando visité la comunidad de Río Luis, en el norte de la provincia de Veraguas, muy cerca de Calovébora. ¿Un niño se me acerca y me dice que si le podía guardar su bolsa de palomitas de maíz que le acababan de regalar en la fiesta de Navidad organizada por el Ministerio de Seguridad, le pregunté por qué? Y me dijo que estaba buscando a su padre para que comiera.

Eso deja en evidencia que ha sido creado con valores en su humilde hogar y que eso lo llevará por un buen camino. Acompañamos al ministro Frank Alexis Ábrego y su equipo de trabajo, incluyendo todos los estamentos, quienes llevaron alegría y diversión a más de 100 niños de esta región apartada del país.

Desde muy temprano llegaron los niños y niñas acompañados de sus padres para participar de las actividades, del brindis y por su puesto de los regalos. La cara de alegría era evidente, habían recibido juguetes y compartido un momento que para muchos los marcará, será inolvidable.

Dentro del programa, una niña y un niño demostraron su talento cantando décimas al ritmo de la guitarra mejoranera. Definitivamente, estos pequeños merecen el apoyo de todos para que cumplan sus sueños de ser profesionales y ayudar a sus familias a tener un mejor futuro.

El director del plantel educativo, hizo un recorrido junto al ministro Ábrego y mostró su disposición de buscar apoyo para seguir mejorando las condiciones de este centro educativo que recibe a estudiantes de Veraguas y Bocas del Toro.

La verdad es que valió la pena ese viaje largo, porque al final se cumplió un gran objetivo dentro del Plan Firmeza, que es fortalecer el vínculo entre el Ministerio de Seguridad Pública y la comunidad, un trabajo importante.

El Minseg y sus colaboradores cumplieron con esa gran misión. Los niños y niñas regresaron a sus hogares muy felices de compartir y conocer más del trabajo que realizan los miembros de la Fuerza Pública.

Me quedo que con esos momentos alegres de los homenajeados, pero también con el compromiso de que se pueda hacer mucho más con el apoyo de todos por estas personas que viven alejadas de la ciudad capital, pero que son también panameños.