Suelos y aguas contaminadas

Hace algunos años, 2009 para ser preciso, publiqué un artículo en un diario de la localidad (PA), titulado, “mortandad de peces, agroquímicos presentes”, en el mismo, explicaba cómo, en muchos lugares del país, ocurría este fenómeno, provocado por el uso indiscriminado, la venta sin controles de muchos productos agroquímicos, prohibidos en la mayoría de países civilizados del mundo.

Hace pocos días los medios nacionales publicaron la noticia de una gran mortandad de peces en el río Calovébora, ubicado en la parte norte de la provincia de Veraguas, a la sazón sirve de límite ahora, con la Comarca Gnäbe Buglé.

A lo largo del río Calovébora, encontramos las poblaciones de Guabal, Alto Ortiga, Río Luis (en la desembocadura del río del mismo nombre y afluente del Calovébora), de inmediato, publicamos en las redes, para saber qué empresas y/o actividades económicas se realizan a lo largo del río, que nace en la cordillera de Veraguas y fluye hacia el Caribe.

Resulta que no existen empresas ni proyectos en esa región, la mayoría se dedica a actividades agropecuarias de subsistencia y allí radica el asunto, ya que la costumbre y tradición de usar plaguicidas, fungicidas, y otros productos similares, es muy enraizada y junto con estas prácticas, debemos recordar que los envases, luego de aplicados los agroquímicos que se venden por la libre, son lavados para convertirlos en recipientes multiuso. Al lavarlos en las quebradas y ríos, ocurre la contaminación y la muerte de peces y otras especies acuáticas.

Por supuesto que no faltaron los voluntariosos agitadores (unos de oficio y otros no tan de oficio), afirmando que se trataba de actividades relacionadas con la industria minera y no faltaron los químicos de esquina afirmando que se trataba de cianuro y mercurio.

En Panamá ningún proyecto minero está utilizando cianuro en estos momentos, por un lado Cobre Panamá en Donoso, implementa un proceso conocido como flotación, el cual, ya hemos explicado en otros artículos, no requiere del uso de cianuro en ninguna de sus etapas.

Por otra parte Veragold y su proyecto Santa Rosa en Cañazas, cuando inicie los procesos de producción, estará aplicando el mismo proceso de flotación y ninguna de las dos empresas usa ni usará mercurio.

El mercurio, lo utilizan generalmente los gambusinos, aquellos lavadores de oro de ríos, quienes con sus motobombas y mini dragas, van volteando los ríos sin ninguna supervisión, estudios de impacto ambiental ni seguimiento alguno.

Las empresas mineras que operan en Panamá y que ya hemos mencionado, mantienen un permanente contacto e interacción con las comunidades, autoridades de diversas entidades que rigen todo lo relacionado a la ingeniería, el respeto al ambiente y lo más importante, la vida y salud humana.

Parte de la experticia lograda con los años de actividad minera en Panamá, debería aplicarse por un lado para celosamente vigilar y regular el uso de productos químicos para las actividades agrícolas, así como la erradicación de la minería ilegal que nadie vigila ni controla.

Siempre que vamos a opinar sobre contaminación, deforestación y otros males ambientales, debemos mirar a nuestro alrededor y preguntar si: ¿Dónde vivo, ha sido deforestado, la quebrada o el río aledaño a la casa, está contaminado? ¿Quién o qué actividad contaminó ese río? ¿Hay basura en los ríos?

Solo así podremos tener un inventario real de qué está contaminado, de quién lo contaminó y cuán cerca vivimos cada uno de nosotros de daños ambientales reales. Todas las actividades económicas son importantes para nuestra economía, pero todas deben realizarse cumpliendo con las normativas nacionales, internacionales y, sobre todo, aplicando las buenas prácticas que son inmensamente difundidas. Hagamos docencia.

Ingeniero de minas.