Todos vs. El Loco

Entiéndase que el "Todos" del título, solamente se refiere a quienes, por una u otra razón, se oponen a la candidatura de Ricardo Martinelli Berrocal en el 2024. El denominador común es el resultado de las más recientes encuestas, las cuales le dan una cómoda ventaja contra cualquier otro contrincante. A "Todos" les preocupa que pueda regresar a la presidencia, pero más aún; o prive a algunos de ser el próximo inquilino del Palacio de las Garzas; o el temor a que traiga una agenda revanchista y les pase factura o simplemente porque les es un estorbo a sus intereses económicos, que otros si han demostrado estar dispuestos a proteger.

En los más recientes días, hemos vistos podido ver un gran número de expertos o supuestos gurús en materia de relaciones internacionales y derecho electoral o penal, descalificando a Martinelli como posible candidato, todo a raíz de la medida adoptada por las autoridades de una nación amiga en su contra. En lo personal y con el mayor de los respetos hacia el gobierno sancionador, la forma en que se hizo pública esta, tiene sabor a intervencionismo.

No perdamos de vista, que por el hecho que favorece a quienes se oponen a Martinelli, ello no deja de atentar contra el libre albedrio que tenemos como Estado independiente. Dejemos que los tribunales nacionales decidan la suerte del susodicho, siempre y cuando se haga en estricto derecho. Sorprendentemente, los gobernantes de turno han mantenido silencio al respecto y sería responsable que se pronuncien como la nación soberana que somos.

Pasemos a los alegatos de "Todos". Dicen que les preocupa que podamos ser aislados de la comunidad económica internacional, por ser una economía dolarizada. No sucedió, ni en los peores momentos de la narco-dictadura junto a las sanciones en contra de Panamá, de aquella época. Otros hablan de un posible embargo a nuestras exportaciones. Si este fuera el caso, es una gran motivación para explorar y abrir nuevos mercados en Asia y Europa.

Unos, que con una corta experiencia dentro del sector público, creen poder tener la capacidad de enderezar entuertos como un Quijote. Hay otros que su estatus de celebridad internacional, a pesar de vivir fuera, se sienten que pueden escribir una tesis magistral acerca de la situación que vive el país, sin realmente ofrecer soluciones, pero sintiéndose con el divino derecho de desacreditar a otros. Ojo! No existe sentencia en firme, sin embargo los leguleyos ya han declarado culpable al Loco. Se le acusa de ser un riesgo para la economía del país.

Donde han estado durante los últimos dos mandatos o acaso viven dentro de una burbuja que los hace inmune al defalco y a la pésima planificación? Y ni hablemos del candidato ungido.

Panameño, reflexionemos todos por un momento. ¿Quién no desea vivir en un mejor país, con oportunidades para todos? Nos encontramos dentro de una encrucijada por la falta de liderazgo y experiencia para ejecutar. Lo que todos queremos es una mejor calidad de vida, en la cual los esfuerzos y méritos sean aquellos que te brinden la oportunidad de competir y triunfar. La economía nacional ha retrocedido varios puntos de lo que se esperaba alcanzaríamos de acuerdo a las proyecciones hechas durante el quinquenio 2009-2014. Pero claro, los mandatarios de turno se dedicaron a la persecución y a la improvisación.

No dejemos que el 2024 nos tome por sorpresa y nos volvamos a equivocar como en las dos últimas elecciones. No creo que Panamá aguante otro episodio similar. Aquellos que sé preocupan que la izquierda se tome el país, dejen el miedo a un lado y asegúrense de esta vez votar por el candidato que realmente necesitamos. Es muy cómodo criticar y opinar mientras vemos a los toros desde la barrera.

Recuperemos el 5 de mayo del 2024 el Panamá que todos merecemos. Abrámosle paso nuevamente a esas mismas oportunidades que la mayoría disfruto durante el primer mandato de Ricardo Martinelli B. No seamos presa del oportunismo que llego lleno de promesas en el 2014 y el 2019, sembrando a su paso la inseguridad en cada rincón, la falta de agua potable, el desempleo, un sistema de educación y de salud descalabrados, un retraso en la red de red nacional de transporte público y la lista no termina. Esta no es la lucha entre "Todos" vs El Loco.

Es la lucha por la desigualdad de oportunidades y por la posibilidad de una mejor calidad de vida. Señores "Todos", dejen a un lado el egoísmo y las ansias de poder. Comprométanse con la democracia y salvemos todos juntos a Panamá.