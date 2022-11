Trabajo híbrido, ciberseguridad, talento y adaptabilidad: consideraciones clave para las PyMEs

En mi carrera, he tenido el privilegio de trabajar muy de cerca con el sector de pequeñas y medianas empresas (pymes) y uno de los principales aprendizajes es que aquellas que han logrado mantenerse y ser exitosas son las que tienen más claro en qué negocio están y cómo se diferencian de sus competidores, sin importar tamaño, locación geográfica o industria. Para llegar a este entendimiento, las pymes pasan por procesos de prueba y error constantes, en los que asimilan las verdaderas necesidades de su negocio, de su público meta y fortalecen sus objetivos a largo plazo.

Por supuesto, cada empresa es diferente y la velocidad a la que recorren ese camino también es única. En algunas ocasiones, sucede que tienen que dar un giro completo a sus productos o servicios; pero en general, su espíritu emprendedor y su talento las lleva a reaccionar rápidamente y buscar alternativas ante los retos. Así, las pymes, en especial las latinoamericanas, han encontrado oportunidades en diversos contextos retadores y han sabido diferenciarse para seguir contribuyendo en la economía local y, muchas veces, incluso en la de mercados globales.

Retos clave que enfrentan las pymes

Trabajo híbrido. Es una realidad que gran parte de las organizaciones se han centrado en digitalizarse como una estrategia de resiliencia. De acuerdo con el estudio global de Microsoft Voz y actitudes de las pymes hacia la tecnología 2022, el 80% de las empresas espera tener una fuerza laboral híbrida durante al menos los próximos dos años, para ello, requieren de tecnología para respaldar sus objetivos comerciales de manera confiable y segura. El reto, en este aspecto, sigue siendo encontrar el punto de equilibrio. Así que cada pyme aprovechará la tecnología de manera distinta para encontrar su propio modelo de balance e integración, lo que les permitirá operar y colaborar en un formato nuevo, pero adecuado a sus propias necesidades de productividad.

En medio de tiempos de crisis donde la pandemia nos obligó a guardar la distancia, Central American Bottling Company -CBC-, se enfrentó al desafío de cómo continuar siendo productivos fueras de las oficinas, especialmente en su departamento de ventas. Con este reto en mente, el área de procesos comerciales y de soporte TI encontró en Microsoft Teams una solución. Esta plataforma les permitió retomar sus reuniones matinales y vespertinas estando a solo un clic de distancia, les devolvió el sentirse parte de un equipo nuevamente, donde podían interactuar, hablar y escuchar a los compañeros de trabajo. Hoy en día, CBC sostiene alrededor de 30 mil videoconferencias al mes en 11 países de la región latinoamericana y 12 mil de ellas se realizan entre 3 o más personas. El trabajo hibrido se convirtió en una realidad que desean mantener a futuro.

Ciberseguridad. IDC predice que para 2024, el 33% de las pymes experimentará violaciones de seguridad trimestrales que causarán interrupciones comerciales de al menos una semana por trimestre. Es claro que las pymes necesitan asegurarse de ofrecer a los clientes un acceso a distancia rápido y seguro, administrar y proteger sus dispositivos empresariales y datos contra los ataques y las posibles pérdidas de datos, sin incrementar tanto sus propios costos, ni los de sus clientes. Para esto, deben considerar soluciones sostenibles en el futuro.



El Banco Central de Costa Rica creó el Sistema Nacional de Pago Electrónico en el Transporte Público (SINPE-TP): una plataforma tecnológica que permite a los usuarios pagar su pasaje en los servicios de tren y autobús con el uso de dispositivos. En un contexto donde la pandemia mundial por el COVID-19 llegó a acelerar la transformación digital y, por ende, la masificación de los pagos electrónicos, la ciberseguridad fue un pilar para el desarrollo de esta plataforma. Gracias a Azure, que cumple con los estándares y regulaciones de seguridad y privacidad, los usurarios cuentan con un sistema totalmente anónimo, que no captura información de las personas y es certificado bajo el estándar internacional de seguridad de datos (PCI-DSS).

El SINPE llegó a revolucionar al país hacia un sistema que hoy en día es utilizado por miles de emprendimientos, convirtiéndose en una forma de pago que cada vez crece más en su uso, debido a la facilidad que ofrece, ya se puede pagar desde un dispositivo móvil, y la seguridad que permite hacer las transacciones de forma segura. Ahora miles de personas y pequeñas empresas podrán realizar una transformación digital segura.

Talento. La más reciente edición del Índice de Tendencias Laborales de Microsoft arrojó que el 43% de la fuerza laboral global afirma que piensa seriamente cambiar de empleo o cambiar de industria por completo el próximo año. Esta tendencia contempla las necesidades cambiantes de los empleados, un entorno de talento altamente restringido y las nuevas expectativas laborales que están presionando a las empresas para que reconsideren todo, incluida la forma en que contratan, mejoran su talento, elevan la experiencia de sus empleados y construyen una cultura.

Uniéndose con el propósito común de crear nuevas oportunidades y mejorar la empleabilidad, Microsoft de la mano con Copa Airlines, implementaron el programa “Prepárate para Volver” que buscó empoderar con habilidades y herramientas digitales para mejorar la empleabilidad de su talento humano. Con esta estrategia, más de 200 empleados que se encontraban en licencia debido a las restricciones por la pandemia, tuvieron acceso a un programa modular 100% online a través de las plataformas digitales de Microsoft, con accesos a contenido educativo fundamental para la Cuarta Revolución Industrial. Estas nuevas herramientas les permitió fortalecer su desarrollo humano mediante la tecnología.

Adaptabilidad. La nube ha permitido que las pymes adopten estrategias y soluciones que antes solo estaban disponibles para las empresas grandes. Al mismo tiempo, captar y mantener la cartera de clientes ha demandado escalar ágilmente con la demanda, crear experiencias de usuario estelares y adaptarse con rapidez a las tendencias cambiantes de los consumidores. Pero, sobre todo, ha significado readaptar los modelos de negocio.

Un caso de éxito con un valioso impacto para todo el sector de pymes en El Salvador y su rol en la adaptabilidad, es el de la aplicación Rocked POS. Un desarrollo de GlobalPay Solutions respaldado por Mastercard y la tecnología de Microsoft, habilita a cualquier comercio, bancarizado o no, a recibir pagos con tarjetas de prepago, débito y crédito Mastercard, sin importar el banco emisor. Gracias a Rocket POS, las tiendas de barrios como pulperías, abastecedores y emprendimientos, se conviertan en el centro de las soluciones para los vecinos, aumenten sus servicios, el tráfico a sus puntos de venta, mejoren sus ingresos y sigan jugando un rol fundamental en la vida del vecindario adaptándose a la transformación digital.

Tres maneras de maximizar el potencial de las pymes

Comenzar con algo pequeño e invertir en lo que más necesita la empresa. Las pymes necesitan desarrollar una estrategia y una hoja de ruta que tenga en cuenta sus objetivos actuales y futuros: deben analizar qué innovaciones implementar y ligar esa transformación a sus objetivos comerciales.

Concentrarse en ofrecer valor, no solo tecnología. La base puede ser tecnológicamente más sólida, pero si no se cambian comportamientos para adaptarse a nuevas oportunidades, no se está obteniendo valor de ella.



Simplificar un principio fundamental. Trabajar con un socio de implementación que sabe cómo funcionan herramientas tecnológicas relacionadas con la nube y la ciberseguridad puede ayudar a determinar qué sistemas funcionarán mejor de acuerdo con los objetivos de la compañía.

El 99% de las empresas del mundo busca activamente soluciones para abordar los desafíos actuales y generar nuevas oportunidades, en especial, la extensa comunidad pyme no se queda atrás. Ellas impactan las economías de todo el mundo y los medios de subsistencia de miles de millones. Y lo hacen no solo para ser resistentes y sobrevivir, sino también para prosperar y aportar innovación a sus industrias y valor para sus clientes. Por eso, en Microsoft nos emociona seguir escuchando y aprendiendo de la resiliencia, creatividad e ingenio de las pymes en LATAM.

El autor es Gerente General para pymes y clientes corporativos, Microsoft Latinoamérica & Caribe.