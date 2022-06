Tu capacidad de asombro y el amor

Si no desarrolla el ser humano su capacidad de asombro no habrá poesía. Si el ser humano no se maravilla, no queda extasiado ante la belleza no habrá música, ni escultura, ni pintura. Si el ser humano no queda asombrado por la esencia de las cosas no habrá filosofía, ni ciencias, ni el amor podrá expresarse en la amistad, la familia y el matrimonio. Si matamos nuestra capacidad de asombro quedaremos como una piedra, insensibles, mudos, ciegos y vegetando en la vida. Si tú no te maravillas y quedas extasiado ante los gestos de amor hacia ti, tanto de tus familiares y amigos, y sobre todo de Dios, serás siempre un mal agradecido. Y nunca dirás con entusiasmo la palabra gracias, y nunca responderás con amor, porque "amor con amor se paga". Serás una roca inexpresiva, impenetrable, solitaria, amargada, insensible.

Sin desarrollar tu capacidad de asombro no podrás cantar las alabanzas del Señor, recitar con amor versos de amor a nuestro Dios. ¿No te maravillas que Él lo ha creado todo para ti? El aire que respiras, la tierra, la lluvia, la vegetación, los mares y ríos, los animales, el universo entero, tu propio cuerpo con todos sus órganos en movimiento, todo fue creado para tu persona. Y el amor incondicional que él te brinda, el perdón de tus pecados, el cielo prometido para gozar con él eternamente, su presencia en ti en todo momento aunque tú no le respondas bien; Todo un Dios hecho hombre dio la vida por ti en la cruz pronunciando tu nombre y diciendo que moría por ti en el madero. Si no te asombras ante esto eres un ser casi inhumano, un metal que no tiene resonancia, una pieza muda que está puesta para sostener una estructura social injusta con un rol determinado, un número más en el engranaje de una sociedad individualizada, egoísta y que solo provoca soledad.

Las tinieblas quieren ahogar, reprimir y amputar tu capacidad de asombro para que no te arrodilles y adores al Señor; para que no te levantes y luches contra la maldad; para que no abras los brazos y te acerques y consueles al que sufre y alivies su dolor. Para que te conviertas en un autómata, casi en un robot, en un ser inútil en el desarrollo de la humanidad. Para que termines siendo un peso muerto, un lastre, un ser anónimo, opaco, una nube gris que pasó por la vida sin dejar una huella positiva. Naciste para brillar haciendo el bien. Pero si nada te asombra, te maravilla ni te conmueve, tendrás una existencia muy triste y frustrada.