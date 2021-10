Turismo: aferrando la yugular

Experimentando una puntual baja en los casos de la Covid-19 durante las últimas semanas, Panamá anunció, a inicios de semana, la eliminación del toque de queda tras un año y medio de pandemia. Este juicioso experimento, como debe ser, viene acompañado de puntuales reglas del juego, primordialmente, el estricto control de vacunación plena para aquellos que quieran participar en actividades de concentración masiva.

Versión impresa

Y es que hace mucho sentido maximizar la vacunación para el logro de una apertura económica plena, que permita, entre otros, un despegue vigoroso en la actividad turística. En la medida en que el turista se sienta seguro durante su visita en determinado destino, de igual forma aumenta su popularidad.

Por supuesto que Panamá, que tiene mucho que recorrer antes de convertirse en un magneto al turismo mundial, debe enfocarse en desarrollar centros de atracción turística que sean asequibles y que seduzcan al visitante, convirtiéndole en nuestro mejor embajador. Ese primordial trozo del pastel permanece ausente en un diamante a medio pulir.

Paralelamente, otras medidas de control, poco a poco serán implementadas a nivel mundial para el retorno a la normalidad en la actividad turística. Ya vemos, por ejemplo, la puesta en marcha de una política de 100% de vacunación para pasajeros y tripulantes formalizada por la industria de cruceros. Este estricto control permite la liberación del porte de máscaras que hacen de la experiencia algo más placentero y atractivo al mercado.

Esta misma medida debiese ser adoptada por todos los medios de transporte masivo, particularmente la aviación comercial, que empecinadamente aún permite el acceso a aeronaves a personas de alto riesgo que afectan el bienestar de la gran mayoría de vacunados.

Resultado del impacto de la pandemia, muchos países han implementado saludables medidas para el acceso a un turismo responsable. Como ejemplo, España, el martes, anunció que solamente podrán visitar ese país aquellos turistas que hayan completado el ciclo de vacunación completa contra la Covid-19.

España no es la excepción en la Unión Europea. El 4 de septiembre, Holanda implementó el requisito de la plena vacunación y aún mantiene vigente el requisito de la cuarentena obligatoria. Italia, a partir del 31 de agosto, exige a todos los visitantes una prueba negativa en exámenes de PCR o antígeno 72 horas anterior al aterrizaje, estén o no vacunados.

Suecia, en el otro extremo, ha decidido no permitir turistas gringos, indistintamente de vacunación. Para los suecos, sencillamente, no hace sentido aceptar visitantes de una esfera tan desordenada en su vacunación por el "respeto a los derechos humanos de los que no deseen vacunarse". Tema que hace tanto sentido como la prohibición de viajar sin armas, violando los "derechos al porte de armas en sitios públicos sin permiso ni capacitación" en algunos estados como Texas, amparados bajo la segunda enmienda de la constitución gringa.

VEA TAMBIÉN: Aprendiendo a vivir con esclerosis múltiple

Indistintamente, el istmo refleja un perfil mejorado que le ha permitido salir de la lista del Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de países de nivel muy elevado de la Covid-19 a nivel elevado (Nivel 4 a 3). Óptimo será cuando Panamá logre mejorar a nivel 2: moderado (donde solamente República Dominicana se perfila en la región), o nivel 1: bajo, donde no aparece ningún país de América Latina o el Caribe.

A pesar que circulamos en buen camino, nuestro turismo tiene aún mucha tela que cortar para el logro de vigorosas cifras que nos ubiquen en un nivel preferido a nivel mundial. Panamá tiene mucho que ofrecer, pero poco hemos logrado en mejorar las cifras de un alicaído turismo mientras otros competidores regionales han desarrollado mejoras significativas durante la pandemia.

Líder empresarial.