Una tarde de cervezas y anécdotas

Anoche, conversando con un familiar masculino de aproximadamente 65 años, con antecedentes de ataques de pánico y problemas de insomnio, me comentaba que luego de una tarde ajetreada de trabajo decidió reunirse en un bar con un amigo para tomarse algunos tragos, mientras conversaban de la vida; de inmediato notó la rapidez con la que su amigo se tomaba las cervezas. Impresionado me dice que mientras él llevaba 2, su amigo ya iba por la 6ta.

Versión impresa

Continúa describiendo el momento, comentándome que hace aproximadamente 2 años le diagnosticaron a su amigo depresión y ansiedad, que a raíz de esto le recetaron algunos medicamentos y le recomendaron asistir a sesiones de terapia, sin embargo, él decidió omitir las sugerencias del especialista y, en su lugar, prefirió comenzar a tomar (bebidas alcohólicas) todos los días, creando una especie de hábito con el que, según describe, se sentía “bien”.

La siguiente pregunta de mi familiar realmente me asombró: Mi amor, ¿qué piensa usted? Quizá, si yo hubiese hecho lo mismo que mi amigo, me hubiese recuperado de estos ataques de pánico que tanto trabajo me hicieron pasar, y, quien sabe, de repente también hubiese encontrado la solución a mi insomnio.

Realmente me quedé congelada ante esto y de inmediato me hizo reflexionar al respecto.

¿Cómo es que tendemos a tapar una cosa con otra como que si en esta acción encontráramos una solución real a nuestras dificultades?

Dónde aprendimos, o quién nos enseñó, a rellenar huequitos (conflictos, situaciones desagradables, trastornos, dificultades en nuestras relaciones) con otra cosa (acciones) como si se tratase, por ejemplo, de una herida en la piel donde ponemos una curita en su lugar para ayudar a su cicatrización.

¿Será que quizá asociamos una cosa con otra buscando, de alguna manera, relación entre ellas?

Desde mi punto de vista, esta tendencia lejos de impactar positivamente en nosotros, promoviendo nuestro bienestar y calidad de vida, podría resultar algunas veces fatal, produciendo un impacto negativo en nuestras vidas y añadiendo incluso más problemas de los que podríamos tener previamente.

Creo que sería magnífico comenzar primero por escuchar nuestro cuerpo y estar atentos a los “mensajes” que intenta enviarnos a modo de señal, cuando quizá algo no está del todo bien dentro de él.

VEA TAMBIÉN: Colombia y China

Solo ahí, cuando entendamos que hay una dificultad, podremos ser conscientes de que debemos movernos a buscar soluciones por nuestra salud y nuestro bienestar, en definitiva, por nuestro bien.

Entendiendo por supuesto que esas “soluciones” no siempre las tenemos dentro de nosotros, no siempre contamos con las herramientas necesarias para poder gestionar las dificultades que puedan presentarse a lo largo de nuestras vidas y que está bien apoyarnos en otras personas (profesionales en el área que nos aqueje), de modo que podamos pedir ayuda y apuntemos mejor a soluciones concretas, reales y efectivas.

Los invito a pensar:

¿Qué huequitos he tapado para intentar sanar algo que me aqueja?

¿En qué momento he sentido la necesidad de pedir ayuda profesional y no lo he hecho?

Estudiante de Psicología.