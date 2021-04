Vacunas, mascarillas, muertes

Mientras no digan: se acabó, seguiremos hablando de pandemia y todo relacionado con ella.

Ya estamos hartos de todo este drama digno de ganar un Oscar como mejor película de ciencia ficción.

Es increíble lo que inventan cada día. Con estupor, vemos cómo le van buscando acomodo a cada problema que se presenta como si fuéramos a vivir in sécula seculórum con esta pandemia.

A pesar de estar gastando millones en la milagrosa vacuna, creada en tiempo récord, tenemos que seguir usando la millonaria mascarilla que antes era prácticamente de uso exclusivo en los hospitales y clínicas o donde se trabajaba con material químico etc. Y su venta no llegaba a los millones que suman hoy día, ¿lo captaron? Imposible dejar ese negocio que representa tanto dinero.

Por eso, muchos no asimilan lo de, a pesar de vacunarte, seguir cubierto por cualquier cosa, ya que a este virus parece que no le asusta la vacuna y sigue matando gente, ¡qué locura!

La mayoría está admirada de lo que acontece, opinan que esta pandemia es el negocio mejor planificado de la historia porque hay empresas fabricando objetos de toda forma, material y color para todos los gustos, aunque no para todos los bolsillos, dando a entender que esta crisis está muy lejos de acabarse por acción del hombre.

Pero lo que sí es seguro, y no hay vuelta atrás, es que los responsables de tantas muertes tendrán que dar cuenta a Dios, cuando los llame a capítulo.

La gran mayoría está entusiasmada vacunándose, pero sin ningún cambio porque igual siguen llenándole los bolsillos a los mascarilleros y fabricantes de alcohol, porque una botella de alcohol duraba buen tiempo en la casa, ahora se vende en mayor cantidad que michas de pan.

Tenemos el cerebro tan lavado con esta situación que hemos perdido la noción de lo normal y nos estamos acostumbrando a cuanto nos impongan con el pretexto de bioseguridad, nos preguntamos ¿cuándo el gobierno no pueda regalar más bonos, de qué van a vivir los desempleados?



Muchas personas no han comprendido el asunto de la vacuna y seguir enmascarados, otros no le ven la lógica solo los que están lucrando millones con esta pandemia, da vergüenza la conducta inhumana de unos en perjuicio de muchos que ignorantes les siguen el juego.

Ojalá esta reflexión esté equivocada y sea alerta amarilla, como en los semáforos se respete como advertencia y precaución porque estamos hablando de seres humanos no conejos o ratas de laboratorio.

Muchas personas aceptaron vacunarse pensando respirar mejor y quedaron frustrados cuando escucharon: no, no, no, usted seguirá usando mascarilla y pantalla facial plástica porque el virus no tiene idea de la vacuna; además, no se pueden cerrar las fábricas que las hacen. No entendí.

Ojalá el siguiente artículo, Dios primero, sea de color de esperanza. Vivan alerta, el enemigo acecha.

Escritora.