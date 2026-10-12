Vayamos al espacio, allí donde no hay políticos ni burócratas

Mientras que burócratas y políticos siguen discutiendo, como en la edad de piedra, sobre cuál es el mejor método y política para "gobernar" (léase, aprovechar el monopolio de la violencia para expoliar al ciudadano común) la realidad se va imponiendo, de la mano de la verdadera ciencia, y su aplicación, la tecnología.

Google, lanzó su Proyecto "Suncatcher", destinado a desplegar sus chips de inteligencia artificial (IA) en el espacio. Así, el 1 de octubre lanzó un satélite prototipo MVP equipado con sus Unidades de Procesamiento Tensorial (TPU) Trillium, a bordo de la misión de transporte compartido Transporter-18 de SpaceX, su primera prueba en órbita.

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Desarrollada en colaboración con la empresa Planet Labs PBC, si tiene éxito, el proyecto a largo plazo aspira a desplegar constelaciones de satélites en red en órbita terrestre baja, donde la exposición casi constante al sol podría generar hasta ocho veces más energía que los paneles en tierra.

En momentos en que aumenta la impopularidad de estos centros de datos en la Tierra, o sea, ya que los políticos, y la "opinión pública" influenciada por la interesada propaganda estatal, complican inútilmente las cosas nos vamos, gracias al desarrollo tecnológico, a donde no hay políticos ni burócratas.

El impulso en la actividad está tomando forma, respaldado por el desarrollo por parte de SpaceX de su Gigasat Factory, diseñada para producir en masa satélites con capacidad de IA para su despliegue a partir de finales de 2027. Aunque la viabilidad comercial está lejos, léase amortizar los elevados costos de poner equipos más allá de la atmósfera, esto se ira resolviendo con el tiempo y el consiguiente desarrollo tecnológico.

Obviamente los políticos no querrán perderse nada, así que intentarán "regular" el espacio, pero la tecnología seguirá siempre un paso adelante sencillamente porque, como todo en el mercado, se desarrolla en tiempo real mientras que los políticos actúan recién cuando se enteran dónde ya hay ganancias que pueden rapiñar.

Por cierto, cuando la ineficiente NASA y en parte Rusia eran excluyentes en el espacio, se creía que su exploración era una cuestión de Estados. Pero Space X, enormemente más eficiente, demuestra que se puede vivir, y desarrollar exponencialmente, en los espacios sin Estados, sin gobiernos.

Por qué las empresas estatales son ineficientes y desaconsejables. Primero, porque su motivación es la política mientras que en la empresa privada es la eficiencia. Segundo, porque la privada tiene un dueño que celosamente cuida su inversión, ergo, vigila permanentemente la rentabilidad mientras que, en una estatal, nadie es realmente el dueño y responden a políticos y burócratas a los que no les interesa la eficiencia desde que cualquier pérdida de dinero se solventa con impuestos.

Ya decía Santo Tomás que "Primero, porque cada uno es más solícito en la gestión de aquello que con exclusividad le pertenece que en lo que es común a todos o a muchos, pues cada cual, huyendo del trabajo, deja a otro el cuidado de lo que conviene al bien común...; segundo: porque se administran más ordenadamente las cosas humanas cuando a cada uno incumbe el cuidado de sus propios intereses, mientras que reinaría confusión si cada cual se cuidara de todo indistintamente. Tercero: porque el estado de paz entre los hombres se conserva mejor si cada uno está contento con lo suyo, por lo cual vemos que entre aquellos que en común y proindiviso poseen alguna cosa más frecuentemente se originan contiendas", en S. Th., II-II, q. 66, a. 2, in c.

A lo que hay que agregarle la corrupción que se desarrolla, inevitablemente, cuando se manejan recursos que ningún dueño real cuida cercana y celosamente.