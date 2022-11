Y mientras tanto en la CSS...

Si a usted le gusta estar informado, ya sabrá que Panamá bajó 3 puestos en el índice de paz global. También, que "no se encuentran en la Contraloría problemas en términos generales con los auxilios económicos", y que , según la Cámara de Comercio, el 14.7% de la población activa, que trabaja en agricultura, pesca , ganadería y servicios relacionados a estas actividades, han sido tremendamente afectados por las inundaciones (si puede donar enseres de primera necesidad ayudar, este es el momento).

Ni qué hablar de cómo está la inseguridad o las declaraciones del ministro de Obras Públicas, o las fincas que se quieren traspasar al mercado del marisco, o de los 32.000 niños que advirtió Unicef que este año han cruzado por Darién; el retroceso educativo de 30 años que, como indica Ileana Gólcher, es un regalo más del Gobierno al eliminar el requisito de la tesis y bajar el índice de admisión.

Pero parece que todo se olvida al día siguiente.

Tomemos como ejemplo la Caja de Seguro Social, que dado que es un tema que afecta a la mayoría de la población panameña, tal vez sea uno de los pocos temas que va a seguir presente en la mente de todos, aún cuando hayamos olvidado los auxilios económicos y mil otros temas.

Descartando el cambio de edad (parece que nadie lo quiere tocar), al Gobierno se le reducen las alternativas. Por un lado, aumentan los ingresos del canal, se está negociando un mejor acuerdo minero, y se están analizando los sectores que pueden aportar recursos para evitar la crónica de una muerte anunciada (me refiero a la CSS en 2024 como todos los especialistas lo indican). Pero por otro lado, las negociaciones entre el presidente y su bancada sobre este y otros cuantos temas, no van a ser fáciles.

En este momento, los diputados de cada partido están negociando su reelección -salvo algunas excepciones-. Y la oferta electoral está consumiendo tiempo y recursos estatales, partidarios y privados. Ni qué hablar de lo que se viene con las primarias.

Hagamos un ejercicio: ¿recuerda que estaba hablando del Seguro Social? Tal vez sí, tal vez no. Los dramas diarios del país producen ese efecto: nos olvidamos de los temas importantes, pero de este tema no nos podemos olvidar, no hay ni una luz de acuerdo en cómo vamos a hacer frente a esta catástrofe.

Conep entregó un documento que indica que en 2024 se acaban las reservas. Advierten un déficit de caja de 1400 millones para el 2025 y de más de 7000 millones para el 2045. Así que, si usted espera jubilarse dentro de 20 años, mejor que se empiece a preocupar ahora. Y así estamos con el diálogo muerto desde ya casi un año.

TAMBIÉN DEL AUTOR: Leyes de seguridad nacional

Señoras y señores, solo quiero recordarles y recordarme que tenemos un sector gigantesco de la sociedad, el que empieza cuando las mujeres cumplen 57 años y los hombres 62, que está al borde del colapso. Y yo, personalmente, desde esta columna o desde donde pueda, quiero decirles que cuentan conmigo, y espero que también con ustedes. Todos los que tenemos acceso a los medios, tenemos responsabilidades: esta es una, y es gigante.