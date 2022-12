Panamá confirma sede del Panamericano de Surf en 2023

Panamá volverá a ser sede del Panamericano de Surf en el 2023, así lo informó Roger Castillero, presidente de la Asociación Panameña de Surf (APS), en una entrevista sobre los avances de este deporte olímpico, que ha experimentado una transformación favorable, alcanzando grandes triunfos y jugado un papel importante en la formación de nuevos talentos.

El presidente de la APS dijo que con la mira puesta en los mundiales y las olimpiadas, dos grandes retos alcanzables para la Asociación Panameña de Surf, el surf panameño volverá a albergar el Panamericano, esta vez en Santa Catalina, un evento que dará cupos para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y los Centroamericanos y del Caribe de El Salvador. En 2022, Venao fue sede del Panamericano de Surf y el panameño Jean Carlos González obtuvo el subcampeonato.

Parece que este deporte ha tenido un antes y un después, en estos últimos cuatro años, ¿a qué se debe?

Se ha dado seguimiento al trabajo que los padres han hecho por sus hijos, Panamá no contaba con un equipo técnico capacitado para dar este seguimiento e implementar un plan de desarrollo. En esta gestión dimos un paso importante en esa dirección y los atletas que ya venían con una base formada por coaching pagado por sus padres en el extranjero, han sido pulidos y se les ha maximizado su nivel.

¿Cuál ha sido el secreto para que más surfistas panameños salgan y triunfen?

Entrenamiento, fogueo internacional, inversión en equipo deportivo y un apoyo incondicional de sus padres, mentores y patrocinadores. La APS puso al equipo técnico altamente calificado y reconocido internacionalmente a disposición y dio una estructura que puede ser sostenible en el tiempo, es importante construirla y no volver al modelo anterior de cual era el propósito de la APS. Hemos identificado talentos desde muy temprana edad y hay que seguirles el proceso, no hemos hecho nada diferente a las potencias del surf mundial. Lo más importante es que ha quedado claro que es un esfuerzo tanto de los padres como la APS, no hay manera que todo el recurso salga de la APS, eso no pasa en ningún país del mundo.

¿Podría mencionar algunos de los triunfos más representativos del surf en este 2022?

Sub Campeón Panamericano de Surf - Jean Carlos González (Oli Camarena). Campeón Continental ALAS Jr - Kai Gale Grani. # 3 Ranking Continental ALAS Open- Tao Rodríguez. # 5 Panamericano de Surf SUP Race Stevie Bodden. Medalla de Plata Centroamericano de Playa - SUP Race Stevie Bodden. Medalla de Plata Centroamericano de Playa - SUP Race Edonay Caballero. Medalla de Bronce Centroamericano de Playa - Bodyboard Edwin Nuñez. Finalista Posición # 9 ISA World Surfing SUP Games Stevie Bodden. # 15 ISA World Surfing Games Junior Sub 16 - Teo Gale Grani.

¿Cómo se pudo rescatar este deporte que estaba debajo de las olas?

No creo que rescatar es la palabra, se replanteó por completo la prioridad en donde invertir los apoyos económicos, somos una federación y el objetivo es desarrollar atletas y traer resultados a Panamá, no comercializar una liga deportiva y que delegaciones viajen sin ningún tipo de estructura competitiva. Las ligas son importantísimas, pero eso debe ser trabajo de los clubes debidamente formados y que se les dio el aval para eso, no deben esperar que la federación les de todo el recurso para hacerlo. La APS cumple con un circuito nacional de 3 válidas y estamos en evaluación de hacer un 2 circuito, pero dependerá del presupuesto y la cantidad de compromisos internacionales.

¿Qué papel ha jugado Pandeportes y Comité Olímpico de Panamá para el desarrollo del surf?

Pandeportes ha sido la columna vertebral del desarrollo en esta gestión, hemos trabajado de la mano de la Dirección General y Dirección Técnica, Irving Saladino fue un atleta y comprende la importancia que es la preparación, por primera vez tenemos una comunicación e interacción directa con los metodólogos de Pandeportes, tenemos varios atletas en estímulos deportivos por sus resultados relevantes internacionalmente y la lista sigue creciendo.

El COP nos ha apoyado dentro de sus capacidades, si ha sido de gran ayuda para algunos atletas utilizar su equipo multidisciplinario y hemos podido gestionar 2 becas para atletas en estos 4 años.

En los últimos años han surgido nuevos atletas, ¿cómo es ese proceso?

Los atletas junior que han vendido desarrollándose se les ha tratado de dar una guía y hoja de ruta a seguir, luego incorporamos el equipo técnico conformado por Javier Swayne (Perú) Head Coach, Ricardo Kaufman (Perú) Director Técnico, Ilka Vargas Team Mananger y Agustín Cedeño assistant coach quien ha pasado por un proceso de capacitación y entrenamientos internacionales.

¿Cuál es la máxima aspiración de la APS, las Olimpíadas?

Son varios objetivos y metas que son muy alcanzables, medallas en los Mundiales de Surf de la ISA, clasificación y medalla en los juegos Panamericanos de Santiago y Centroamericanos del Caribe en El Salvador, clasificación a los juegos de playa de Bali 2023 y obviamente el cupo y medalla a los juegos Olímpicos de París 2024.