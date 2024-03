Advierten que la democracia peligra con el intento de inhabilitar a José R. Mulino

El intento de inhabilitar la candidatura presidencial de José Raúl Mulino por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, a través de una demanda de inconstitucionalidad va en contra de los principios propios y legítimos de la democracia, así lo indicó doctor en Derecho y constitucionalista Silvio Guerra Morales.

El experto señaló que esto va en contra de una democracia pluralista y participativa, así como de acceso a la población a determinar como soberano con su voto si quiere a una determinada persona como presidente de Panamá.

"No puede ser cierto y no creo que la Corte Suprema de Justicia quiera irrogarse el poder del soberano y por el contrario la Corte tomó en cuenta el poder del soberano, la voluntad popular para realizar un análisis de 25 disposiciones de la Constitución y terminar señalando que una ley que ustedes me quisieron vender como constitucional, yo encuentro que tiene 25 violaciones", dijo Guerra en torno al tema del contrato 406.

Guerra explicó que los expertos en derecho electoral ya lo han dicho y han explicado que, si a una persona lo candidatiza un partido para correr a la Presidencia de la República, usted emana de una decisión democrática de su partido, luego ese candidato define quien quiere que lo acompañe en esa dupla.

Añadió que, en sus más de 60 años, nunca antes había vivido un maremágnum tan controversial, en materia electoral, que lejos de respetarse la auténtica democracia y sus instituciones, de las cuales el sufragio está de primero.

"Una vorágine en donde usted se asoma en la calle y la gente se pregunta qué está pasando, qué es esto, la población se siente irrespetada, el pueblo se siente vilipendiado, porque un ambiente democrático, eso que se llamaba una fiesta electoral, se está tornando un funeral", dijo.

El letrado dijo que ahora mismo hay una carrera hacia la presidencia, en donde las reglas valen para uno y para otros no y "en donde en nombre de la democracia se terminan haciendo cosas que terminan de asesinar las instituciones propias de la democracia".'

Comentó que no se puede mandar a una persona al juego de béisbol y resulta que en noveno episodio, cuando va ganado, aparece el árbitro, que ni si quiera es electoral, sino ordinario, llámese Corte Suprema da y te diga no, tu ya no vas a seguir dentro del partido.

El experto también se refirió a la inhabilitación de Ricardo Martinelli, cuando fue llamado por el propio Tribunal Electoral y le indicaron que había ganado unas elecciones primarias, por lo que es el candidato a la Presidencia de la República por el partido Realizando Metas.

Luego de esto es inhabilitado a pesar de que ya se había iniciado el proceso electoral, donde las reglas ya estaban puestas.

Ante el trámite que se le ha dado a esta demanda de inconstitucionalidad, la cual incluso se le dio traslado al procurador de la Nación para su opinión, Guerra le pidió a toda la casta forense nacional presentar los alegatos en pro de la constitucionalidad, esto, aunque después la Corte Suprema quiera o no tomarlo en cuenta.

"Ahora podrán decir que el doctor Guerra está defendiendo a una persona, no a mi me van a respetar, yo estoy defendiendo este libro que se llama Constitución Nacional, estoy defendiendo eso que se llaman leyes, eso que se llama la lógica y la objetividad del derecho, porque hoy es una persona, mañana puede ser usted", afirmó.

Otro que también opinó sobre este tema fue el abogado internacionalista, Luis Fuentes Montenegro quien aseguró que es aberrante la presentación de una demanda de inconstitucionalidad para sacar de la papeleta a Mulino.

Expresó que esto es aberrante, porque violenta premisas constitucionales y procesales que son indiscutibles, por ejemplo el tema electoral es una materia indiscutible del TE.

"A mi me sorprende que los magistrados del Tribunal Electoral no hayan defendido ese carácter privativo que ellos tiene sobre la materia electoral, frente a esa demanda de inconstitucionalidad, ellos debieron ser los primeros en pronunciarse sobre este tema", puntualizó el letrado.

En tanto, el excandidato presidencial del PRD, Juan Carlos Navarro, aseveró que eliminar de manera ilegal la candidatura de Mulino a escasas semanas de las elecciones, atenta directamente a la democracia, que se vería gravemente violentada por semejante exabrupto, tal y como lo han denunciado destacados abogados y figuras de la sociedad civil.

"El Tribunal Electoral tiene que permitir y fomentar que todos los candidatos sin excepción que así lo deseen corran por igual y bajo las mismas condiciones y que sea el soberano , el propio pueblo panameño, el que escoja libremente con su voto directo y secreto a nuestro próximo presidente", acotó.

