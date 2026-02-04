Alcalde Mizrachi pasa su segunda elección, fracasa la revocatoria de mandato

El alcalde Mayer Mizrachi consolidó su gestión en tan solo un año de administración, luego del fracaso de la revocatoria de mandato que promovieron detractores a través de la recolección de firmas.

Según datos del Tribunal Electoral, unas 66 de un total de 217, 322 firmas fueron aceptadas por solicitud del señor José Clemente Guardia Bernal para sacar por esa vía al alcalde Mizrachi de la Alcaldía de Panamá.

La matemática dice que el 0.03% del total requerido solo fue recolectado es decir, ni el 1%, lo que significa que Mizrachi, cuenta con un amplio respaldo de los ciudadanos del distrito capital que no se sumaron a este proceso llevado por opositores que diariamente aparecen en redes sociales y medios de comunicación atacando su gestión.

Tras finalizar los 120 días calendarios que otorgó el Tribunal Electoral para este proceso democrático, se evidencia que las acciones del representante de la Alcaldía de Panamá están siendo altamente ponderadas por la población.

La revocatoria de mandato es un procedimiento legal donde ciudadanos pueden determinar la permanencia o no de una persona en un cargo electo por voto popular, ya sea por votación directa, recolección de firmas o una combinación de ambos mecanismos.