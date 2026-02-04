Copa Airlines anuncia vuelos desde $679 para ver a Panamá en el Mundial

Copa Airlines anuncio este miércoles que pondrá a la venta la primera tanda de 30 vuelos especiales y "atractivas tarifas" hacia Toronto (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos), para que los panameños puedan acompañar a la selección nacional en sus partidos del Mundial 2026.



La aerolínea indicó en un comunicado que los vuelos, programados de acuerdo a las fechas de los partidos, con itinerarios de ida y vuelta "diseñados especialmente para los aficionados", saldrán a la venta este jueves 5 de febrero.



La tarifa de estos vuelos será de 679 dólares ida y vuelta en clase económica que incluye una maleta registrada, preselección de asiento en cabina económica, la posibilidad de cambio de fecha sin cargo hasta 7 días antes de la salida original, y todos los impuestos incluidos, señala un comunicado de la empresa aérea.



Añade que dicha tarifa estará disponible hasta el 5 de marzo de 2026, o hasta agotar la capacidad de asientos en los vuelos especiales.



De igual manera, la información explica que "a medida que estos primeros vuelos se llenen, Copa Airlines abrirá a la venta vuelos adicionales hasta llegar a los treinta (30) vuelos aprobados en el acuerdo entre las autoridades de aviación de Canadá y Panamá".



"Con esta iniciativa, Copa Airlines acerca a la afición panameña con la 'Sele' en el sueño mundialista de toda una nación", señaló la aerolínea.



Panamá, que tuvo su debut en Rusia 2018, quedó emparejado para esta segunda participación en el Grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra. Con los ghaneses y croatas jugará el 17 y 23 de junio, respectivamente, en el Estadio Toronto, y con Inglaterra lo hará el 27 de junio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.



El presidente de Copa Airlines, Pedro Heilbron, elevó una petición el 16 de diciembre pasado por más de "sesenta vuelos adicionales entre Panamá y Toronto para satisfacer la demanda esperada durante un período aproximado de diez a catorce días", según dijo a EFE.



Heilbron calcula que con 60 vuelos se pueden transportar aproximadamente 8.400 hinchas a Toronto, ya que se cree que Panamá recibiría esa cantidad de boletos para esos dos partidos, lo que equivaldría, dijo, al 10 por ciento de la capacidad del estadio.