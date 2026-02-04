Panamá cae ante República Dominicana en un juego récord en carreras anotadas

El equipo de los Federales de Chiriquí (Panamá) y Leones del Escogido (República Dominicana) se enfrascaron en un duelo de “carreras anotadas” donde los caribeños ganaron 16-15, para establecer un récord en los torneos de la Serie del Caribe.

En el partido que tuvo una duración de poco más de 4 horas se realizó en el estadio Panamericano en Jalisco, México. Panamá pegó tres jonrones con Luis Castillo, José Ramos y Jhony Santos.

También el dominicano Franchy Cordero pegó un batazo de vuelta completa.

El partido de 31 carreras anotadas entre panameños y dominicanos, superó al establecido entre Naranjeros de Hermosillo que venció a Senadores de San Juan por 20-8 en el año 1990 en Miami.

La derrota fue para el abridor panameño Abdiel Saldaña, mientras que la victoria fue para Emailin Montilla y Jimmy Cordero se acreditó juego salvado.

“Nos falta dar el puntillazo final a la hora cero, tanto a la ofensiva como el pitcheo”, dijo el piloto de los Federales de Chiriquí, José Mayorga.

El director de los Federales sostuvo que Panamá tuvo el triunfo en las bases tanto ante los dominicanos como también contra México Verde, pero “no se dio el “batazo a la hora cero”.

Panamá quedó con marca de 3-0 en la Serie del Caribe.

Panamá tendrá que enfrentarse a los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico), este viernes (hoy).