Michael Amir Murillo estaría con el Besiktas de Turquía

El Besiktas de Turquía sería el puerto donde aterrizaría el lateral derecho panameño Michael Amir Murillo, luego del mal momento y cuestionamiento que hizo el técnico del Olympique de Marsella, Roberto De Zerbi.

Murillo es pieza clave en la selección de Panamá y en el esquema del técnico Thomas Christiansen, por lo tanto es importante que se mantenga en ritmo de competencia con miras la Mundial 2026.

El lateral derecho estaría arribando a Turquía para incorporarse al Besiktas, según dio a conocer el periodista Fabrizio Romano.

El contrato del Marsella y Murillo expira en el 2028, por lo tanto el panameño ficharía con el plantel de Turquía por tres años y 6 millones de Euros (7 millones de dólares) más o menos.

Murillo, de 29 años, llegó al Olympique de Marsella procedente del Anderlecht, Bélgica, en la actual temporada tiene 2 goles y 4 asistencia en 25 partidos.