Michael Amir Murillo estaría con el Besiktas de Turquía
Michael Murillo estaría firmando por tres años con el Besiktas
El Besiktas de Turquía sería el puerto donde aterrizaría el lateral derecho panameño Michael Amir Murillo, luego del mal momento y cuestionamiento que hizo el técnico del Olympique de Marsella, Roberto De Zerbi.
Murillo es pieza clave en la selección de Panamá y en el esquema del técnico Thomas Christiansen, por lo tanto es importante que se mantenga en ritmo de competencia con miras la Mundial 2026.
El lateral derecho estaría arribando a Turquía para incorporarse al Besiktas, según dio a conocer el periodista Fabrizio Romano.
El contrato del Marsella y Murillo expira en el 2028, por lo tanto el panameño ficharía con el plantel de Turquía por tres años y 6 millones de Euros (7 millones de dólares) más o menos.
Murillo, de 29 años, llegó al Olympique de Marsella procedente del Anderlecht, Bélgica, en la actual temporada tiene 2 goles y 4 asistencia en 25 partidos.
