Alcaldesa de San Miguelito recaba pruebas para presentar denuncias

La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, confirmó que están terminando de recabar pruebas para realizar denuncias por irregularidades encontradas en ese municipio.

Hernández aseguró que están haciendo las últimas recopilaciones de pruebas para que las denuncias no queden sin efecto y se puedan tener respuestas pronto, identificando a los responsables de la situación grave financiera, infraestructural y en materia de recursos humanos.

En el municipio de San Miguelito se perdieron grandes cantidades de dinero y se dejó de cumplir con obligaciones y pagos de prestaciones laborales obligatorias, según informó la nueva funcionaria.

"Pronto van a tener algunas respuestas porque tiene que haber responsables por la situación grave, financieramente grave, infraestructural grave y en materia de recursos humanos, porque aquí se estaba perdiendo mucho dinero", afirmó la alcaldesa.

Hernández subrayó que estas faltas no pueden quedar sin consecuencias, y es una obligación como autoridades presentar las denuncias correspondientes, basándose en las pruebas encontradas para asegurar que los procesos avancen y se haga justicia en la administración pública.

Respecto a los despidos en el municipio, Hernández informó que alrededor de 50 personas fueron dejadas sin nombramiento, y aproximadamente 150 contratos dejaron de tener efecto el 30 de junio.

En total, cerca de 200 personas ya no están en el municipio de San Miguelito, lo que representa un ahorro de más de medio millón de dólares para este año.

Además, señaló que se encontraron casos de empleados que no eran conocidos por sus compañeros y no se presentaban en sus oficinas.

"Eran botellas o no eran botellas, hay muchas personas que notamos que sus compañeros no los conocían, que no se encontraban en sus oficinas", puntializó Hernández.



¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!