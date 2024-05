Alejandro Pérez impugna proclamación de diputados en el circuito 8-4

El candidato a diputado del circuito 8-4 por el partido Realizando Metas (RM), Alejandro Pérez, presentó una demanda de nulidad de la elección y la proclamación de diputados.

Pérez indicó que se vio obligado a presentar la demanda, porque no permitirá el robo de la curul que le corresponde al partido RM por medio cociente electoral, tal cual se reflejó en la transmisión extraoficial de resultados del Tribunal Electoral (TER).

Según Pérez, las pruebas documentales, periciales, testimoniales que aportaron evidencian las graves irregularidades e ilegalidades.

“Encontramos inconsistencias aritméticas, actas firmadas por personas ajenas a las mesas de votación, corrigieron en la Junta de Escrutinio actas de mesa, actas en donde el partido sacaba votos plancha y no se reflejaban en el cómputo de los candidatos del partido partido RM a quienes se le marcaban cero (0) votos, actas con abultamiento de votos y actas preñadas de votos falsos”, explicó Pérez en un comunicado.

Sostuvo que en varias actas, de acuerdo al padrón electoral de la mesa, los votantes no excedían de 500, sin embargo se consignaron que habían votado más de 1,000.

De acuerdo con Pérez, todas estas irregularidades e ilegalidades anteriormente descritas tenían la intención de abultar la cifra del cociente electoral para que el partido RM no lograra el medio cociente al cual tenía derecho, pero como las matemáticas no le dieron, tomaron la decisión de no contar 11 actas de mesa conculcando el derecho de más de 4,000 electores a elegir.

Señaló que no contar las actas de mesa constituye una irregularidad de alta gravedad que impide conocer la voluntad popular real en el circuito 8-4 en las elecciones de diputados.

Lo anterior, no solamente justifica su demanda de nulidad, sino que, para Pérez, impone a las autoridades electorales la obligación de que cuenten esas 11 actas que no se contaron como están, o que se realicen nuevas elecciones en las 25 mesas impugnadas.

“A mí un político veterano no me importa perder, pero si me importa que no me ganen con trampas. En la Junta de Escrutinio del circuito 8-4 el día 5 de mayo del 2024 me hicieron trampa y por eso estoy demandando”, concluyó.

