Camacho cuestiona a parte de sus colegas por dilatar reformas a la CSS: 'Perjudican al pueblo'

Luis Eduardo Camacho cuestionó este martes a un grupo de diputados que buscan dilatar el debate de las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).



"Lo de los colegas es una estrategia dirigida para dilatar el proyecto que el país necesita", sostuvo Camacho.



En este sentido reflexionó que no se trata de un problema de capacidad profesional sino de decisiones políticas que buscan hacer daño.



Camacho advirtió que con este tipo de actitudes no se le hace daño al Gobierno o a la bancada oficialista, sino al pueblo que necesita estas reformas.



"Lo que ustedes no parecen entender es la gravedad de la crisis económica que tiene a miles de panameños pasando problemas", expuso.



El diputado pidió conferirle sentido de urgencia al proyecto de ley y no seguir dándole más largas al asunto.



Además le pareció absurdo que el proyecto de ley no se haya aprobado en las sesiones extraordinarias que convocó a finales del año pasado el presidente José Raúl Mulino.



Por otro lado, recordó que la aprobación de este proyecto es clave para las calificadoras de riesgo, que pronto deben emitir sus nuevas mediciones.



"Si aquí no llegan las inversiones no habrá crecimiento económico ni empleos formales. Podemos aprobar la ley que nos dé la gana, pero la crisis seguirá porque el seguro vive de cotizantes. Es algo elemental que todos entendemos", agregó.



Esta semana, el pleno de la Asamblea acordó dividir en tres bloques las reformas a la Caja de Seguro Social, que se encuentran en segundo debate.