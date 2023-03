CD anula elecciones en seis corregimientos; hay reacciones

La Comisión Nacional de Elecciones Internas del partido Cambio Democrático (CD) decidió anular las elecciones en al menos seis corregimientos en Panamá, Panamá Oeste, Besigó y Veraguas.

Según el comunicado del colectivo dirigido al Director Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral, Osman Valdés, la comisión en algunos lugares no se dio la apertura de las mesas en el horario estipulado, 7:00 a.m., con centros de votación que no abrieron.

Aseguran que hubo corregimientos donde candidatos no fueron puestos en las boletas de votación como en el corregimiento de Chilibre, Villa Rosario, Caimitillo, 24 de Diciembre, San Martín en la Palma de Veraguas y Camarón Arriba en Besigó.

Por estas razones, la Comisión Nacional de Elecciones Interna anuló en su totalidad las elecciones en Cacao, Camarón Arriba en Besigó y Villa Rosario; anulación parcial en Chilibre, 24 de Diciembre, San Martín en la Palma de Veraguas.

Las respuestas a esta irregularidad no se hicieron esperar. La nómina "El Cambio es Ya" advirtió que la Comisión Nacional de Elecciones Internas del Partido Cambio Democrático no tiene facultad para anular las elecciones..

"La anulación se debe dar a través de un proceso de impugnación donde se puedan justificar las causales", señaló.

"El Cambio es Ya" afirmó que impedir el sufragio y el escrutinio es un delito electoral y advirtió que presentará las denuncias correspondientes.

Sheyla Peñalba, abogada del equipo del Cambio es Ya, emite un anuncio ante la decisión de la Comisión de Elecciones de Cambio Democrático de anular las elecciones en algunas escuelas de Capira y la Ciudad Capital.

Peñalba señaló que " el hecho es absolutamente ilegal. No es así como lo contempla el Código Electoral", indicó.

Existen procedimientos y plazos, hoy acaban las elecciones, las juntas deben proclamar, en este caso, las juntas de corregimientos van a escrutar las actas de las mesas y con ellas, proclamar a los miembros de las juntas directivas de corregimientos y los convencionales. Igualmente, se recogen a los miembros de las Secretarías sectoriales de la Mujer y la Juventud.

Para la abogada, la decisión es una muestra clara de una noción de que están perdidos y de que los votos han favorecido a las nóminas del "Cambio es Ya".

