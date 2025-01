Ciudadanos acusan a diputado independiente de ‘clientelismo’

Una actividad en celebración del Día de los Reyes Magos ha vuelto a encender el debate sobre las responsabilidades de los diputados de la Asamblea Nacional, en esta ocasión el cuestionado es el diputado independiente Neftalí Zamora, quien pese a haber criticado estas mismas prácticas en periodos anteriores hoy se defiende afirmando dicha fiesta no tuvo ningún costo para el erario público.

Zamora participó el fin de semana de una entrega de regalados realizada por la Alcaldía de Panamá en el sector de Panamá Norte, situación que muchos ciudadanos han catalogado de “clientelismo”.

Inclusive hay quienes mencionan que el diputado está haciendo lo mismo que cuestionó antes de ser parte del Órgano Legislativo.

“Esas actividades no son parte de sus funciones. Se le eligió para ver un cambio en el actuar, mismo que usted venció como malo. Justificarse de que no es tiempo de política y que no se usó plata del Estado no es válido. Usted llegó para hacer la diferencia o eso nos vendieron”, señaló Romel Cortes a través de X.

Los cibernautas solicitaron al diputado dejar de hacer “politiquería”, pues no forma parte de sus responsabilidades.

Cuestionan que Zamora defienda lo que antes criticaba, dando a entender que lo que antes era malo ahora es bueno solo porque lo realiza otra persona.

“Todos esperábamos algo diferente a las prácticas clientelistas”, “Den el ejemplo con hechos no con palabras”, “No hay excusa, no eres representante, eres diputado, Órgano Legislativo, leyes. Lo demás es clientelismo puro y duro”, son algunos de los comentarios de los panameños.

En su defensa, el diputado manifestó “los niños no votan. Esta fiesta del Día de Reyes Magos no representó ningún costo para el erario público. Todos los alimentos, juguetes y experiencias fueron patrocinados por la empresa privada”.

Tras ser cuestionado sobre su postura con respecto a hechos similares realizados por otros diputados, Zamora señaló que “no es comparable” hacer obsequios en periodo electoral y participar de una actividad a cuatro años de las elecciones.

Indicando que su intención en dicha actividad nunca fue robar protagonismo, al contrario, se limitó a acompañar a la Alcaldía, pero “aquí todo lo quieren hacer un show”.