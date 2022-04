Deficiencias en padrón electoral opacó buena asistencia a elecciones de Realizando Metas

A pesar de las irregularidades registradas durante el proceso electoral que impidió que miembros de Realizando Metas (RM) pudieran ejercer su voto, ayer se demostró la militancia de este colectivo político, con una asistencia nutrida a las urnas.

"Hubo una asistencia bastante importante, pero si hubo mucha afectación en el proceso por lugares donde no se pudo hacer votación o se inició demasiado tarde", manifestó Luis Eduardo Camacho, secretario general del partido.

Este domingo, RM vivió su primera fiesta electoral para escoger a las directivas de las secretarías de la Mujer y de la Juventud, sin embargo, la falta de apoyo del Tribunal Electoral (TE), entre otros factores, impidió que el evento se pudiera realizar en su totalidad.

"El Tribunal Electoral me extraña que diga que no tiene nada que ver, cuando el padrón electoral general y el segmentado por mesas nos fue suministrado por el TE", sostuvo Camacho.

Y ese padrón no fue entregado por la dirección de Organización Electoral hasta el pasado jueves, de acuerdo con la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de RM, Alma Cortés.

"El día jueves nos aparecen 33 mesas adicionales, que suman aproximadamente 25 mil electores que no pudieron ejercer el voto; otros no aparecen en las mesas que fueron habilitados", señaló Cortés.

Como una muestra del desprendimiento que tuvo el TE con este proceso interno de un partido político, Camacho reveló que hasta para separar las escuelas que fueron centros de votación hubo problemas.'

Para ser un partido nuevo, la participación electoral para estas elecciones parciales, ya que se trataba de dos secretarías, fue aceptable, según sus autoridades.



La falta de capacitación de los jurados de mesa y otros detalles de la organización del evento, fue lo que llevó a RM a solicitar una prórroga en la realización de estos comicios, que no fue aceptada por el Tribunal Electoral.



Esto contrasta con las dos prórrogas concedidas al partido Panameñista en su último evento interno.



Según el Tribunal Electoral, no participaron porque no se firmó un convenio con la directiva de RM.