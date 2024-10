Deficiente gestión de la Asamblea Nacional

A tres meses del inicio de la nueva legislatura de la Asamblea Nacional, las reacciones de la población hacia su gestión no se han hecho esperar, hay quienes afirman que se está haciendo un buen trabajo, sin embargo, cuestionan las acciones de algunos diputados que parecen oponerse a todo lo presentado en este organismo sin mayores causales.

La Asamblea no es precisamente el Órgano del Estado con mejor imagen ante el público, tras las pasadas elecciones se tenía el pensar de que esto iba a ser diferente, pero el cambio no ha sido tan drástico.

Los proyectos triviales continúan solo que ahora están siendo presentados por nuevas figuras. Lo que antes se les reprochaba a algunos, hoy se les aplaude a otros, mostrando que la apreciación depende del quién y no del qué se presenta.

Para Carlos Bichet, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá (UP), es difícil realizar una evaluación colectiva del organismo debido a su diversidad, pues los intereses particulares de algunos de sus miembros están dificultando la acción coordinada y efectiva en la agenda legislativa.

"La Asamblea todavía no arranca, por así decirlo; se encuentra en un periodo de transición en el que los partidos políticos tradicionales se han asentado defendiendo sus intereses de manera concreta versus una bancada que, aunque mayoritaria como tal, no lo es en la Asamblea", recalcó.

Dicha situación merma el accionar político y provoca que ante la urgente necesidad de demostrar que se está trabajando se presenten anteproyectos "inocuos" que no abordan los problemas del Estado.

Estas iniciativas son las que llegan a tercer debate mientras otras de mayor relevancia se mantienen en las comisiones afectando el desarrollo de la sociedad.'

71

Diputados conforman la Asamblea Nacional, divididos en partidos políticos y libre postulación.



Hasta la fecha, se han presentado 114 propuestas ciudadanas en el Órgano Legislativo.



Los candidatos por libre postulación obtuvieron la mayoría de curules en el organismo, un total de 20 electos.

Bichet plantea que la Asamblea debe enfocarse en temas relevantes como el sistema de justicia, modelo bancario y servicios básicos (luz y agua).

"Buscar una reforma concreta a esas situaciones sino, la gente va a seguir saliendo a la calle porque no hay agua en Vacamonte".

El también director del Centro de Investigaciones Democráticas y Políticas de la UP, destacó que la actual Asamblea es la "más transparente que hemos tenido", por tanto, espera que luego de abordar los temas prioritarios, en este momento, (nombramientos, CSS, presupuesto, entre otros) continúe en su esfuerzo por limpiar la cuestión pública.

No obstante, es del pensar que el Órgano Legislativo tiene una concepción negativa inherentemente, pues la población asocia la palabra política a corrupción, cuando esto no es del todo cierto, ya que, para legislar se debe llegar a acuerdos, hacer alianzas y convenios, aspectos que no necesariamente son actos deshonestos o "corruptos".

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

El dirigente estudiantil Jhonny Othon, por su parte, cuestiona a la bancada mayoritaria por no tener un programa de reformas a la ley panameña.

"Se les nota divididos y diluidos en sus ideas, mientras que, la bancada de los partidos políticos se ve que está buscando lo mejor para Panamá a pesar de sus diferencias".

La crítica de Othon se centra en que los proyectos enviados por el Ejecutivo que podrían ser de provecho para el país son bloqueados por esta bancada debido a temas políticos.

"Entonces mi reflexión es ¿estamos haciendo lo mejor para Panamá o para nosotros mismos?", subrayó.

El estudiante recalcó que, si los intereses políticos priman por encima del beneficio del país, considera que estos diputados no han ido a hacer el cambio que decían, sino que están más que nada haciendo marketing, quedando bien y no cree que a eso se vaya a la Asamblea.

Othon considera que el cambio no ha sido tan radical como la gente esperaba, inclusive mencionó que a veces es mejor quedarse con la experiencia que traer a nuevos "que no saben lo que quieren hacer y que encima se las tiran y son soberbios al respecto".

Aboga por que la Asamblea se centre en promover leyes orientadas a la educación, fiscalización y seguridad, en lugar de estar pensando en cambios de fechas a celebraciones.

En ese sentido, subyace una propuesta muy cuestionada, el retorno del Día del Niño y la Niña al 1 de noviembre.

Un proyecto aprobado en tercer debate y que incluso entre los mismos diputados fue tema de controversia.

Sobre ello el estudiante de Derecho señaló que, si no se arreglan las cosas importantes del país, ese niño no va a tener futuro.

Recientemente, también se presentó otro anteproyecto polémico cuyo objetivo es proteger las olas de Panamá.

La diputada proponente, Janine Prado, del circuito 9-1, pretende crear un "santuario de olas" en beneficio del ambiente, el turismo y el surf.