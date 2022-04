Defienden creación de nuevos corregimientos en la Comarca Ngöbe Buglé

Leopoldo Archibol, diputado del Partido Cambio Democrático (CD), proponente del anteproyecto de ley 272, que crea nuevos corregimientos en la Comarca Ngöbe Buglé, indicó que está iniciativa surge de un pedido de las propias comunidades que representa en la Asamblea Nacional.

Agregó que se trata de comunidades a las cuales el presidente de la República y demás autoridades casi nunca llegan a estos sectores donde hay pobreza extrema.

“Una junta comunal, liderada por un representante, puede hacer mucho por estas comunidades en donde hay pobreza extrema”, explicó.

Archibold agregó que se trata de la creación de unos 10 corregimientos, dentro de tres distritos en el área comarcal de Bocas del Toro.

Este anteproyecto ya fue prohijado y se va a entrar a partir de la próxima semana, lo que son las consultas ciudadanas, las cuales se harán en las propias comunidades de la Comarca Ngobe Bugle.

Esto para que todas aquellas personas que estén a favor o en contra de la creación de estos nuevos corregimientos hagan sus aportaciones.

Además de esto, el diputado señaló que también se entrará a lo que es la información socioeconómica, cultural, la cual es requerida también cuando se crean nuevos corregimientos.

Sumado a esto, también las autoridades tradicionales tienen que dar su aporte, indicó Archibold, quien agregó que en este caso las propias comunidades han solicitado la creación de estos corregimientos.

“Nosotros para este anteproyecto de ley nos hemos basado estrictamente a la ley 65 del año 2015, que regula la división territorial de la República de Panamá. La misma Constitución nos faculta para presentar estos proyectos de reorganización y reordenamiento territorial del Estado, no es que estamos haciendo algo que no tengamos competencia, lo estamos haciendo porque la Constitución no los permite” expresó.

Por su parte, Ricardo Santos, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, señaló que se trata de peticiones de las mismas poblaciones que han pedido la creación de nuevos corregimientos, ya que los recursos que genera el Estado panameño no llegan.

Enfatizó que la única forma que esto pueda cambiar es crearle un corregimiento, para que a través de la descentralización poder llevarle ese recurso y ver el tema del agua, pozos, etc.

