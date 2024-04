Edgardo Molino Mola: 'Candidatura de Mulino es constitucional'

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, reiteró este domingo la constitucionalidad de la candidatura presidencial de José Raúl Mulino.

Consultado al respecto, el constitucionalista expuso que el Tribunal Electoral actuó correctamente al reconocer su candidatura por los partidos Realizando Metas y Alianza.

"La candidatura de Mulino es constitucional. Tiene más de 35 años, no ha sido condenado por delito doloso, no se va a reelegir. Mulino no tiene ninguna de las condiciones que impiden que una persona pueda ser candidato", dijo el catedrático.

Molino recordó el caso de la diputada Mayín Correa, quien participó en los pasados comicios y ganó, luego de que el candidato principal, Ricardo Martinelli, fuera inhabilitado.

El abogado, además, recordó que la principal función de un vicepresidente es reemplazar al presidente en sus faltas absolutas.

"Tiene que hacer lo que el presidente manda. Las funciones que tiene son inocuas, es una llanta de repuesto que gana 6,000 dólares al mes", precisó.

A su criterio este salario es un dinero que se paga innecesariamente y solo debería desembolsarse cuando se reemplaza al presidente.

También advirtió que el sustentar que se necesita un vicepresidente para participar en las elecciones es un arma de doble filo debido a que un vicepresidente puede afectar la candidatura principal si decide renunciar.

"Si soy candidato a vicepresidente y renuncio, te jodiste porque como necesitas dos para ser candidato", puntualizó.

Para Molino, el problema que hay se debe a un vacío legal en el Código Electoral y no en la Constitución.

Múltiples abogados y expertos en la materia han advertido que la candidatura de José Raúl Mulino es constitucional. Días atrás, el procurador Javier Caraballo respaldó estas posturas al opinar que no hay inconstitucionalidad.

Además, exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) han expresado su preocupación por la situación que vive la candidatura de Mulino. El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) también está al tanto de la demanda.

