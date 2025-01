EE.UU. acusa a Panamá de violar el tratado de neutralidad permanente

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este martes a Panamá de estar intentando acabar "a gran velocidad" con los carteles en chino que según él están por todo el Canal de Panamá y que en su opinión reflejan que China controla esa infraestructura.

"Panamá está intentando a gran velocidad acabar con el 64 % de los carteles escritos en chino. Están por toda la zona porque China controla el Canal de Panamá. ¡PANAMÁ NO SE VA A SALIR CON LA SUYA!", dijo en su red social, Truth Social.

El líder republicano acompañó su mensaje con una foto de un cartel del banco Bank of China que muestra un buque en movimiento y que tiene escritas en español y en chino las frases "Un Canal Mundial" y "Un Banco Global".

Panamá forma parte de la gira internacional que el nuevo secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, iniciará este sábado y que también le llevará a Guatemala, El Salvador, Costa Rica y

República Dominicana.

La visita a Panamá se da en un momento de tensión por la promesa de Trump de "retomar" el control estadounidense sobre el Canal de Panamá, lo que ha generado el repudio de las autoridades del país centroamericano.

Audiencia

Durante una audiencia en la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de Estados Unidos (EE. UU.) sobre las tarifas e influencia extranjera en el Canal de Panamá, el senador republicano, Ted Cruz, insistió en la presencia china sobre la vía interoceánica y puertos, hecho que pone en riesgo la seguridad del país norteamericano y viola el tratado de neutralidad firmado entre ambas naciones.

Una concepción “equivocada” a juicio del historiador José Álvaro, quien considera que los panameños han sido respetuosos del cumplimiento de este tratado, por lo que, no se puede permitir que Estados Unidos bajo ninguna circunstancia sustente que el país viola los acuerdos en función de garantizar su soberanía.

Álvaro recalcó que ninguna potencia extranjera puede determinar con quién el Estado panameño puede o no desarrollar actividades, ya que, se estaría inmiscuyendo en temas que no le competen, por lo tanto, suspender relaciones con China tras las amenazas del presidente estadounidense no debería considerarse.

“No podemos permitir que el Senado determine y establezca qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, los que tenemos que hacer ese juicio valorativo somos los panameños porque somos los soberanos de este territorio”, afirmó.

Por su parte, Jorge Quijano, exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), señaló que las amenazas del presidente Trump denotan su desconocimiento, ya que, precisamente en el tratado de neutralidad se establece que el Canal será administrado únicamente por Panamá.

El artículo V de este tratado establece que “después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá, solo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional”.

Con respecto a las denuncias sobre el aumento de tarifas a buques estadounidenses, Quijano mencionó que esto es “totalmente falso”, dado que, hasta los barcos con registro panameño pagan igual que los norteamericanos.

Según el Senado, los buques norteamericanos están siendo víctimas de tarifas excesivas que rebasan incluso los 3 mil millones de dólares.

Otra de las preocupaciones del mandatario Trump es la construcción del cuarto puente sobre el Canal, ya que, al estar a cargo de empresas asiáticas, China podría interrumpir el paso de buques por la zona sin previo aviso afectando su economía.

Estados Unidos indicó que no se quedará de “brazos cruzados” mientras Panamá explota una ruta estratégica y China avanza hacia su hemisferio, reafirmando sus intenciones de tomarse el Canal.