EE.UU. envía a su subsecretario de Estado a la cumbre de la OEA en Panamá

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, participa este 22 y 23 de junio para participar en la 56.ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Atlapa.

La visita del alto funcionario estadounidense incluye una reunión estratégica con el presidente José Raúl Mulino, además de encuentros con socios regionales y altos funcionarios extranjeros.

Según el Departamento de Estado, el objetivo central de esta agenda es impulsar prioridades fundamentales para Washington, entre las que destacan la soberanía, la seguridad fronteriza, la gobernanza democrática, la competitividad comercial y la búsqueda de una OEA más responsable.

La cooperación en materia de seguridad compartida será uno de los ejes principales de las conversaciones. Landau buscará fortalecer la colaboración regional para enfrentar el aumento de la inmigración ilegal y la delincuencia transnacional.

Asimismo, la agenda abordará desafíos críticos en países como Haití y Nicaragua, la protección de la democracia en Bolivia, la promoción de alianzas económicas de confianza y la búsqueda de una transición democrática en Venezuela.

Esta reunión de alto nivel en Ciudad de Panamá ocurre en un momento donde la región enfrenta presiones migratorias y de seguridad sin precedentes, consolidando a Panamá como el escenario clave para la toma de decisiones hemisféricas.