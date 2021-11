Enemigos de Ricardo Martinelli continúan con campaña de insultos y desinformación

Mientras que Ricardo Martinelli volvió a sugerir un Acuerdo Nacional para reconstruir el país en beneficio de todos los panameños, los enemigos del expresidente continuaron este jueves con su campaña de insultos y desinformación, según denunció el secretario de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho.

Versión impresa

“Esto lo que demuestra es que Ricardo Martinelli sigue pensando en el país no del 2024, sino en el país de ahora, donde existen miles de panameños que no tienen empleo para llevar a sus hogares lo que necesitan para vivir con dignidad y que se agrava cada año al graduarse miles de estudiantes que salen al mercado laboral”, sostuvo Camacho



“Estos malos panameños no atienden el llamado a la unidad, sino que pretenden proseguir con su manipulación, sosteniendo que presentarán un nuevo recurso cuando conocen, perfectamente, que el artículo 179 del Código Procesal Penal establece que contra esta sentencia de un segundo juicio no existe ningún recurso”, agregó.



Camacho sostuvo que 6 jueces absolvieron en dos ocasiones a Martinelli, sin contar la denuncia que se presentó en la Asamblea Nacional, hace 8 años, que no prosperó sobre este mismo caso.

“Dijimos que la inocencia de Martinelli iba a ser probada, así como la manipulación de las investigaciones y que fue una campaña orquestada por sectores políticos y económicos para afectarlo a él, a su familia y a los negocios de Ricardo Martinelli”, precisó.



Este proceso ya tiene más de 7 años, 2 audiencias en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) y una en la Corte Suprema de Justicia; se probó por segunda ocasión la no culpabilidad y afloró, evidentemente, la manipulación de este proceso para acabar con Martinelli.

“Hemos vivido la época negra de la justicia durante el gobierno de Juan Carlos Varela, el armar una estructura estatal para tratar de acabar con una persona no puede ocurrir más en este país, lo que le pasó a Ricardo Martinelli no puede ocurrirle a ningún ciudadano”, dijo Camacho.



Para el secretario de Realizando Metas es el momento de hacer un alto, dejar las diferencias a un lado y unirnos a favor de Panamá.

De acuerdo con Camacho, el Acuerdo Nacional se propone en razón de la reconstrucción del país que queremos, sin importar el partido que esté y que quien gobierne trabaje en función de mejorar la calidad de vida que todos nos merecemos.



“Queremos que Realizando Metas sea un partido diferente, democrático, en la búsqueda de bien común, que sirva a los panameños, que le dé oportunidades y que traiga progreso para todos”, concluyó.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!